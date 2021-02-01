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Газета.Ru
Газета.Ru

ФСБ обнародовала видео встречи соратника Навального и сотрудника британского посольства

RT опубликовал в понедельник видеоролик, на котором зафиксирована встреча Владимира Ашуркова, соратника Алексея Навального, и сотрудника посольства Великобритании. Телеканал также отмечает, что ФСБ считает этого британского сотрудника агентом MI6.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

ФСБ опубликовала видео встречи соратника Навального с сотрудником британского посольства

В распоряжении RT оказались кадры встречи соратника Навального — исполнительного директора ФБК* Владимира Ашуркова — с сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6.
RT на русском06:12
Подробнее о событии
ФАН

Журналисты получили доказательства связи исполнительного директора ФБК с MИ-6

ФАН06:43
РИА Новости

RT показал видео встречи члена ФБК* с британским дипломатом

РИА Новости09:01
Взгляд.ру

Опубликована запись разговора соратника Навального с предполагаемым агентом MI6

Взгляд.ру08:34
Газета.Ru

ФСБ обнародовала видео встречи соратника Навального и сотрудника британского посольства

Газета.Ru07:50
Коммерсантъ

Госканал RT обвинил сотрудника ФБК Ашуркова в контактах с британской разведкой

Коммерсантъ09:20
RT на русском

ФСБ опубликовала видео встречи соратника Навального с сотрудником британского посольства

RT на русском06:12
Вести.Ru

Шпионский камень: позорный провал британской разведки

Вести.Ruвчера в 14:37

Генпрокуратура России признала обоснованной замену условного срока Навальному на реальный

В Генпрокуратуре поддержали требование ФСИН заменить Алексею Навальному (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) условный срок на реальный, сообщила пресс-служба ведомства.
Стерлеград07:22