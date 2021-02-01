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Газета.Ru
Газета.Ru

ФСБ обнародовала видео встречи соратника Навального и сотрудника британского посольства

RT опубликовал в понедельник видеоролик, на котором зафиксирована встреча Владимира Ашуркова, соратника Алексея Навального, и сотрудника посольства Великобритании. Телеканал также отмечает, что ФСБ считает этого британского сотрудника агентом MI6.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

ФСБ опубликовала видео встречи соратника Навального с сотрудником британского посольства

В распоряжении RT оказались кадры встречи соратника Навального — исполнительного директора ФБК* Владимира Ашуркова — с сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6.
RT на русском06:12
Подробнее о событии
Вести.Ru

60 минут. На «войну» против России соратники Навального просят деньги у Британии

Вести.Ru13:14
ФАН

Посольство Британии проигнорировало видео с дипломатом и сотрудником ФБК

ФАН12:15
RT на русском

ФСБ опубликовала видео встречи соратника Навального с сотрудником британского посольства

RT на русском06:12
Коммерсантъ

Госканал RT обвинил сотрудника ФБК Ашуркова в контактах с британской разведкой

Коммерсантъ09:20
Взгляд.ру

Опубликована запись разговора соратника Навального с предполагаемым агентом MI6

Взгляд.ру08:34
Газета.Ru

ФСБ обнародовала видео встречи соратника Навального и сотрудника британского посольства

Газета.Ru07:50
РИА Новости

Британский источник прокомментировал видео с сотрудником ФБК*

РИА Новости12:21
РК-Ньюс

Опубликовано видео встречи соратника Навального с британским дипломатом

РК-Ньюс12:28

Кость Бондаренко: Включение США в «нормандский формат» усугубит или заморозит конфликт

Присоединение США к "нормандской четверке" ослабит позиции России и превратит Францию и Германию в статистов, считает украинский политолог Кость Бондаренко Об этом директор Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Украина.ру08:28

ВОЗ предостерегла от использования вакцины от COVID-19 Moderna во время беременности

ВОЗ сообщила, что вакцину от коронавируса от европейской компании Moderna не стоит использовать беременным женщинам, если только польза от немедленной вакцинации не будет существенно превышать существующие риски.
SM News08:13