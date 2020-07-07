Политика

ИзвестияИзвестияФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве. На кадрах видно, как несколько мужчин в кепках с надписями «ФСБ» скручивают мужчину в костюме у жилого дома.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ФСБ заподозрила Ивана Сафронова в передаче НАТО секретных сведений

Коммерсантъ04:49

ФСБ показала видео задержания обвиненного в госизмене советника Рогозина

РБК05:36

Успешного журналиста и советника главы Роскосмоса задержала ФСБ. Почему Ивана Сафронова обвинили в госизмене

Телеканал 360°06:32

ФСБ опубликовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»

РИА Новости05:22

Суд о мере пресечения для Сафронова будет закрытым

Интерфакс06:16

ФСБ опубликовала видео задержания экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова

Дождь05:10

Что известно о задержании Ивана Сафронова

ТАСС05:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:36, Ашберн
Политика

В Болгарии пожаловались на нехватку туристов из России

Болгарские курорты пожаловались на нехватку российских туристов и просят власти страны ускорить прибытие россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров.
ФАН 05:56
Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru 05 июля в 11:14
Общество

Сибирский полпред: 44 красноярца умерли от коронавируса за сутки

Число умерших от коронавируса в Красноярском крае составляет 208 человек, сообщил полпред президента в Сибири Сергей Меняйло в пресс-центре ТАСС.
Тайга.инфо 02:51
Происшествия

Материалы дела задержанного советника главы «Роскосмоса» засекретили

Материалы по делу о госизмене задержанного советника главы госкорпорации «Роскосмос» и бывшего журналиста газеты «Коммерсант» Ивана Сафронова засекретили.
Lenta.ru 06:31
Политика

Посол ЕС ответил на вопрос о возможном открытии границ с Россией

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что на данный момент слишком рано говорить о том, попадет ли РФ в список стран, гражданам которых разрешат въезд в ЕС.
Российская газета 05:55
Авто

Продажи новых легковых машин и LCV в июне в России снизились на 14,6%

Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в июне снизились на 14,6%, до 122,6 тысячи штук в годовом выражении, следует из сообщения Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
ПРАЙМ 05:22
Общество

Онищенко выступил против «полных запретов» при второй волне пандемии

Онищенко подчеркнул, что в случае второй волны заболевания власти не имеют права «идти по пути, когда полностью всё запрещали, не давали людям работать, двигаться».
REGNUM 03:23
Общество

В России выявили минимальное суточное число заболевших с 29 апреля

В Московской области заболели 177 человек. Это минимальный показатель с начала апреля.
РБК 03:32
Общество

Песков оценил исследование о росте числа россиян с ежемесячным доходом ниже 15 тысяч рублей

Ранее сообщалось, что доля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей в месяц выросла в период пандемии на 6,5%.
Газета.Ru 05:35
Политика

Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США

Представитель американской рэп-сцены, известный музыкант и бизнесмен Канье Уэст разместил пост в Twitter, где рассказал о своём намерении принять участие в выборах президента Соединённых Штатов Америки.
CT news вчера в 08:45
Происшествия

Пожар в металлическом здании на западе Москвы локализовали

Спасатели локализовали пожар в одноэтажном металлическом здании на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
РИА Новости 05:59
Космос

Некоторые экзопланеты может покрывать океан сверхкритической воды

Naked Science 02:25
Экономика

Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 04 июля в 06:20
Происшествия

В Китае два человека скончались при падении автобуса в водохранилище

Два человека умерли во вторник из-за падения автобуса в водохранилище в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу.
JustMedia 05:49
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Политика

Песков оценил перспективу открытия границ с ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал перспективу открытия российских границ с Европой.
Газета.Ru 05:31
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
Общество

Жители Кубани больше всех в России боятся потерять работу

«Кубань наряду с Санкт-Петербургом и Москвой входит в тройку регионов, жители которых больше всего боятся потери работы и доходов на фоне ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции», - сообщается в исследовании.
Коммерсантъ Краснодар 04:41
Политика

Американка признала себя виновной в незаконном хранении разведданных

Жительница США признала себя виновной в незаконном хранении сверхсекретной информации Агентства национальной безопасности США (АНБ) и в похищении ребенка, сообщает американское министерство юстиции.
РИА Новости 02:32
Экономика

Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии

Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости вчера в 08:25
Здоровье

В Пермском крае за сутки выявили 52 случая коронавируса

Роспотребнадзор опубликовал новые данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией. В Пермском крае за сутки выявлено 52 случая заражения.
Рифей-Пермь 03:38
Шоу-бизнес

Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу

RuNews24.ru 05 июля в 09:13
Здоровье

Малышева объявила об окончании вспышки коронавируса в России

Ко всему прочему, в настоящее время многие врачи придерживаются той точки зрения, что коронавирусная инфекция не такая уж и заразная, как полагали раньше.
Evo-rus.com 06:19
Общество

Грудинин не смог оспорить взыскание в пользу Совхоза имени Ленина

Городовой 02:35
Футбол

«Боруссия» Д установила дедлайн на трансфер Джейдона Санчо

Ruhr Nachrichten сообщает, что руководство дортмундской "Боруссии" готово вести переговоры о продаже вингера Джейдона Санчо до 31 июля.
Soccer.ru 04:48
Общество

Атомный ледокол «Россия» появится в Арктике в 2027 году

Для судна под названием «Россия» уже вырезали первые детали корпуса. Полностью достроен он будет лишь в 2027 году.
Русская Планета 00:52
Политика

Патрушев отверг обвинения в связи России с талибами

Сообщения о сговоре Москвы с движением «Талибан» (организация запрещена в РФ) не имеют под собой никаких оснований, заявил 7 июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Известия 04:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное