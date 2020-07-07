Федеральная служба безопасности РФ обнародовала видеозапись задержания советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которому инкриминируется госизмена. Сафронов был задержан перед выходом на работу возле своего дома в Москве.

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