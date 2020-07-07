У Ивана будет возможность защищаться, иметь защиту. Здесь не нужен никакой особый контроль. Хотя было бы странно, если бы дело о работе иностранных разведок у нас на территории было бы транспарентным.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве. На кадрах видно, как несколько мужчин в кепках с надписями «ФСБ» скручивают мужчину в костюме у жилого дома.

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Общество На Лубянке начались задержания пикетчиков, поддерживающих Сафронова На Лубянской площади в Москве, возле здания ФСБ начались одиночные пикеты в поддержку бывшего журналиста "Коммерсант", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, задержанного по подозрению в госизмене.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл ждут рождения второго ребенка, пишут СМИ Инсайдеры сообщили, что о второй беременности Маркл стало известно еще в мае: тогда же Меган и Гарри рассказали о скором пополнении в королевской семье во время сеанса видеосвязи в день рождения их сына Арчи. 4

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Наука Собаки делают детей общительнее со сверстниками на 23% Специалисты наблюдали за 1 646 семьями с детьми 2-5 лет, и выяснили, что собаки делают детей общительнее со сверстниками на 23%. 2