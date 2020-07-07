Политика

ИзвестияИзвестияФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве. На кадрах видно, как несколько мужчин в кепках с надписями «ФСБ» скручивают мужчину в костюме у жилого дома.
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Дмитрий Песков
У Ивана будет возможность защищаться, иметь защиту. Здесь не нужен никакой особый контроль. Хотя было бы странно, если бы дело о работе иностранных разведок у нас на территории было бы транспарентным.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНовые Известия 06:00

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