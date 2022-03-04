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ФСБ обнаружила в Крыму склад боеприпасов и взрывчатки

Сотрудники ФСБ обнаружили в Крыму склад с боеприпасами, оружием и взрывчаткой.
Lenta.ru
«Тайники находились вблизи населённых пунктов Симферопольского и Ленинского районов Республики Крым и были тщательно замаскированы строительным мусором», — уточнили в пресс-службе ФСБ.
КИА
На месте взрывотехники изъяли две металлические канистры с зарядом из тротиловых шашек.
Lenta.ru
Следственный отдел управления по факту обнаружения средств поражения возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ.
ТАСС

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