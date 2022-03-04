Lenta.ruФСБ обнаружила в Крыму склад боеприпасов и взрывчаткиСотрудники ФСБ обнаружили в Крыму склад с боеприпасами, оружием и взрывчаткой.Lenta.ru«Тайники находились вблизи населённых пунктов Симферопольского и Ленинского районов Республики Крым и были тщательно замаскированы строительным мусором», — уточнили в пресс-службе ФСБ.КИАНа месте взрывотехники изъяли две металлические канистры с зарядом из тротиловых шашек.Lenta.ruСледственный отдел управления по факту обнаружения средств поражения возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ.ТАССЧитать далееСвернутьВести.СевастопольВести.СевастопольИА КрыминформКИАRT на русскомПодробнее о событииФСБ обнаружила в Крыму склад боеприпасов и взрывчаткиLenta.ru09:30ФСБ обнаружила схроны с оружием и взрывчаткой в КрымуИА Крыминформ09:24В Крыму обнаружили схроны с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществамиТАСС09:29ФСБ обнаружила в Крыму схрон с оружием и взрывчаткойТК Звезда09:29Сотрудники ФСБ нашли в Крыму схроны с оружием и взрывчаткойИнтерфакс - Россия09:28ФСБ заявила о найденном в Крыму схроне с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществамиRT на русском09:27Схроны с оружием, боеприпасами и тротиловыми шашками нашли в КрымуВести.Севастополь09:29Показать ещёОценить65Поделиться