Сотрудники ФСБ России установили причастность бывшего украинского футболиста Василия Василенко к шпионажу в пользу Украины. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, обвиняемый арестован в Москве.

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Сотрудники ФСБ России арестовали бывшего украинского футболиста Василия Василенко, посчитав, что он причастен к шпионажу в пользу Украины. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, 53-летний Василенко был задержан сотрудниками российских спецслужб в Москве.

ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже

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