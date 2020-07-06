Происшествия

Газета.RuГазета.RuФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже

Сотрудники ФСБ России арестовали бывшего украинского футболиста Василия Василенко, посчитав, что он причастен к шпионажу в пользу Украины. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, 53-летний Василенко был задержан сотрудниками российских спецслужб в Москве.
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Украинский экс-футболист Василий Василенко арестован в Москве по делу о шпионаже

Сотрудники ФСБ России установили причастность бывшего украинского футболиста Василия Василенко к шпионажу в пользу Украины. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, обвиняемый арестован в Москве.
ТАСС07:17

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ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже

Газета.Ru10:33

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Коммерсантъ08:37

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РИА Новости08:27

ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца в шпионаже

Интерфакс08:00

Бывшего украинского футболиста арестовали в Москве по делу о шпионаже

Взгляд.ру07:33

Бывшего украинского футболиста задержали в Москве по делу о шпионаже

Известия07:20

Украинский экс-футболист Василий Василенко арестован в Москве по делу о шпионаже

ТАСС07:17
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