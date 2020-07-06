Сотрудники ФСБ России установили причастность бывшего украинского футболиста Василия Василенко к шпионажу в пользу Украины. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, обвиняемый арестован в Москве.

с чего всё началось

Сотрудники ФСБ России арестовали бывшего украинского футболиста Василия Василенко, посчитав, что он причастен к шпионажу в пользу Украины. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, 53-летний Василенко был задержан сотрудниками российских спецслужб в Москве.

ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже

Общество Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19 В Минкомсвязи создали регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи. 151

Политика США выступили в поддержку персональных санкций Британии Вашингтон, 6 июля 2020, 22:12 — REGNUM Соединённые Штаты поддерживают персональные санкции, введенные властями Британии против ряда российских граждан и поданных Саудовской Аравии, заявил 6 июля министр финансов США Стивен Мнучин на своей странице в Twitter. 4

Шоу-бизнес Французская актриса Ева Грин отмечает 40-летний юбилей Актёрскую карьеру знаменитость начинала в театре, затем состоялся её кинодебют в драме Бернардо Бертолуччи "Мечтатели" Блистательной и успешной голливудской актрисе Еве Грин исполнилось 40 лет.

Здоровье В Петербурге раскрыли истинный масштаб смертности от COVID-19 Еще у 2464 человек COVID-19 был установлен в качестве сопутствующего заболевания либо была выявлена типичная клиническая картина вирусной пневмонии. 1

Происшествия Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания. 241

Армия и оружие Индия может закупить у России военную технику на $800 млн Минбороны страны планирует осуществить масштабную покупку в сжатые сроки Министерство обороны Индии планирует закупить военную технику на 800 млн долларов в сжатые сроки.

Происшествия МЧС опровергло падение легкомоторного самолета в Нижегородской области Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области сообщили, что получили информацию о падении легкомоторного самолета, она поступила от диспетчерской службы Дзержинска. 9

Кино HBO Max выпустил «окончательную редакцию» фильма «Бэтмен против Супермена» В мае 2020-го HBO Max предлагал зрителям именно этот вариант четырёхлетней давности, однако позже изъял его и заменил на «окончательную редакцию».Фото: twitter/@ZackSnyder«Очень рад, что @HBOMax сейчас показывает «Бэтмена против Супермена: На заре справедливости» в эксклюзивном виде», - прокомментировал Снайдер это решение в Twitter.

Гаджеты Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Smart Band 4C Компания Xiaomi анонсировала новую версию браслета Redmi Smart Band, который получит название Mi Smart Band 4C. 1

Футбол Федун снимет с Цорна полномочия гендиректора «Спартака» Цорн заступил на должность генерального директора "Спартака" с широкими полномочиями 14 мая 2019 года и должен был провести перестройку состава команды.

Единоборства Бой Камару Усмана и Хорхе Масвидала возглавил UFC 251 Напомним, чемпион полусреднего веса, Камару Усман, должен был защищать титул в бое против Гилберта Бернса, но тот выбыл из-за положительного теста на Covid-19. 1

Гаджеты Представлен видеокодек H.266/VVC для потокового 4K и 8K: вдвое эффективнее H.265/HEVC Поскольку H.266/VVC был разработан c прицелом на видео сверхвысокого разрешения, новый стандарт особенно полезен при потоковой передаче видео в разрешениях 4K или 8K.

Происшествия Девятилетнюю девочку убило током в фонтане под Волгоградом Инцидент произошел в Даниловском районе в воскресенье, 5 июля. Фонтан, вода в котором оказалась под напряжением, функционирует с 2018 года. 90