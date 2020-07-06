Происшествия
Газета.RuФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже
Сотрудники ФСБ России арестовали бывшего украинского футболиста Василия Василенко, посчитав, что он причастен к шпионажу в пользу Украины. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, 53-летний Василенко был задержан сотрудниками российских спецслужб в Москве.
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с чего всё началось
Сотрудники ФСБ России установили причастность бывшего украинского футболиста Василия Василенко к шпионажу в пользу Украины. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, обвиняемый арестован в Москве.ТАСС07:17
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