Сотрудники ФСБ России установили причастность бывшего украинского футболиста Василия Василенко к шпионажу в пользу Украины. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, обвиняемый арестован в Москве.

с чего всё началось

Сотрудники ФСБ России арестовали бывшего украинского футболиста Василия Василенко, посчитав, что он причастен к шпионажу в пользу Украины. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, 53-летний Василенко был задержан сотрудниками российских спецслужб в Москве.

ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже

Политика Двоюродный племянник Путина избран лидером партии Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».

Здоровье Больше половины заболевших самарцев выздоровели от коронавируса «На протяжении последнего времени число выздоровевших на 10-15% превышает исло поступающих в больницы с подозрение на коронавирусную инфекцию – об этом свидетельствует ежедневная статистика» - доложил губернатору Врио министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.

Общество Средний возраст умерших от коронавируса назвали в Воронежской области Число жертв приблизилось к шести десяткам. Областной департамент здравоохранения назвал средний возраст пациентов, умерших от коронавируса.

Религия Опальный священник ответил обвинившему его во лжи митрополиту Лишенный сана опальный священник Сергий (Николай Романов) ответил на открытое письмо митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, в котором он обвинил схиигумена во лжи и рассказал, как тот скрыл от Русской православной церкви (РПЦ) свою судимость ради получения сана.

Шоу-бизнес Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.

Политика Британия ввела санкции против главы Следственного комитета Бастрыкина Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Financial Times опубликовала материал, утверждающий, что глава МИД Британии Доминик Рааб готовится ввести персональные санкции против ряда граждан России.

Политика В Германии увидели угрозу банкротства Украины Украина оказалась на грани банкротства. Об этом в статье немецкой деловой газеты Handelsblatt заявил корреспондент Матиас Брюггманн.

Культура Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.

Футбол ЦСКА намерен приобрести форварда молодежной сборной Аргентины Москва, 6 июля 2020, 19:19 — REGNUM Руководство московского ЦСКА намерено предложить 8 миллионов евро за 21-летнего форварда «Сан-Лоренсо» и молодежной сборной Аргентины Адольфо Хулиана Гаича.

Политика Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России 5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.

Политика Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.

Технологии В Google Play нашли 25 приложений, ворующих учетные записи Facebook По данным экспертов, 25 приложений из Google Play, которые были загружены пользователями не менее 2,34 млн раз, содержали вирусы, направленные на похищение личных данных учетных записей Facebook.

Происшествия Пролив Дарданеллы перекрыт из-за лесного пожара Движение судов в проливе Дарданеллы в Турции приостановлено из-за лесного пожара на полуострове Галлиполи, сообщает турецкий телеканал NTV.

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.

Авто Honda обновила компактный кроссовер Honda WR-V Автомобильный бренд Honda сообщил об обновлении компактного кроссовера Honda WR-V на индийском авторынке, который считается основным для данных паркетников.

Общество «Аэрофлот» не взял питомцев россиян на вывозной рейс из Шанхая В аэропорту пассажирам с животными сказали, что для них найдется место только в том случае, если они оставят питомцев.

Игры Видео: чемпион России по битбоксу исполнил главную композицию Cyberpunk 2077 Кстати, Improver занял первое место в официальном чемпионате России по битбоксу, который прошёл в Санкт-Петербурге в 2019 году.

Общество Препарат против коронавируса исчез из продажи в российских аптеках По данным аналитического агентства DSM Group и агрегатора аптек «Мегаптека.ру», с полок российских аптек исчез ряд востребованных зарубежных препаратов, один из которых применяется при лечении коронавируса COVID-19.

Шоу-бизнес Заграевский незадолго до смерти открыл семейную тайну Причиной стала сердечная недостаточность. Незадолго до смерти Заграевский в эфире шоу "Пусть говорят" поделился сокровенной тайной.

Армия и оружие Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.