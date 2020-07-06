Происшествия

Газета.RuГазета.RuФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже

Сотрудники ФСБ России арестовали бывшего украинского футболиста Василия Василенко, установив его причастность к шпионажу в пользу Украины. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, 53-летний Василенко был задержан сотрудниками российских спецслужб в Москве.
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Украинский экс-футболист Василий Василенко арестован в Москве по делу о шпионаже

Сотрудники ФСБ России установили причастность бывшего украинского футболиста Василия Василенко к шпионажу в пользу Украины. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, обвиняемый арестован в Москве.
ТАСС07:17

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ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже

Газета.Ru10:33

Украинский экс-футболист Василенко арестован в Москве по подозрению в шпионаже

Коммерсантъ08:37

Бывшего украинского футболиста арестовали в России по делу о шпионаже

РИА Новости08:27

ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца в шпионаже

Интерфакс08:00

Бывшего украинского футболиста арестовали в Москве по делу о шпионаже

Взгляд.ру07:33

Бывшего украинского футболиста задержали в Москве по делу о шпионаже

Известия07:20

Украинский экс-футболист Василий Василенко арестован в Москве по делу о шпионаже

ТАСС07:17
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
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Происшествия

Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП

Следствие предъявило актеру Михаилу Ефремову обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП, сообщил адвокат Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 12:05
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Общество

Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей.
BFM.ru 11:19
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Происшествия

Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении

РБК 11:19
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Политика

Великобритания ввела санкции против 25 россиян по делу Магнитского

Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская тишина».
Ведомости 11:33
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
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Общество

Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»

Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей.
REGNUM 08:30
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Общество

На Дальнем Востоке начали строить самый мощный в мире атомный ледокол

В Приморском крае был дан старт строительству самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер".
Вести.Ru 06:23
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Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
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Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
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Религия

Патриарх Кирилл призвал сохранить за собором Святой Софии статус музея

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал смену статуса храма Святой Софии в Стамбуле.
Моя Москва.онлайн 05:39
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости 08:25
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Здоровье

Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы

По итогам выезда министерством здравоохранения принята отставка главного врача, назначен исполняющий обязанности руководителя учреждения, — рассказали в Министерстве здравоохранения края.
7 канал Красноярск вчера в 23:45
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Биатлон

Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу

По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
Вести.Ru вчера в 08:35
1
Футбол

Иванович: «Жирков — динозавр. Надеюсь, что он будет играть ещё долго»

Soccer.ru 10:47
Политика

В ДНР заявили об открытии КПВВ «Еленовка» на въезд и выезд 7 июля

О работе пропускного пункта "Еленовка" в другие дни будет сообщено дополнительно Напомним, что КПП через линию разграничения были временно закрыты еще в марте для недопущения завоза коронавирусной инфекции. на территорию Республики 22 июня КПП "Еленовка" был открыт для выезда из ДНР, а 25 - на въезд.
КП - Донецк 09:58
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
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Общество

Сын Бари Алибасова заявил, что его отца хотели убить

Pravda.Ru 05:01
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Здоровье

В Петербурге 60 тяжелых ковидных больных излечились плазмой

Переливанием плазмы специалисты занимаются в Центре им. Алмазова, Мариинской больнице, Клинической больнице Святителя Луки, Александровской больнице, больнице Святого Георгия, а также городских больницах № 40, № 20 и № 2. Применять антитела к COVID-19 для лечения пациентов в Северной столице начали в мае этого года.
Evo-rus.com 04 июля в 15:43
18
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

РИА Новости 09:35
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Армия и оружие

Роту бойцов KSK расформировали в Германии из-за экстремизма

Evo-rus.com 12:00
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Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС 04:42
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Гаджеты

Складной смартфон Samsung Galaxy Fold 2 продемонстрирован на видео

Недавно на просторах мировой «паутины» дизайнер и известный информатор Бен Гескин опубликовал видеозапись с компьютерной моделью, которая со всех сторон продемонстрировала новый Samsung Galaxy Fold 2. Источник заявил, что данный рендер удалось создать благодаря появившимся в Сети последним утечкам новой информации об этой разработке корпорации из Азии.
Актуальные Новости 01:35
1
Общество

В Подмосковье начали разборку временных госпиталей

В Московской области начали разбирать временные госпитале, организованные на время пандемии коронавируса в международном выставочном центре "Крокус ЭКСПО" и парке "Патриот".
Российская газета 08:38
23
Происшествия

В Нижегородской области разбился легкомоторный самолет

Ранее 13 июня при крушении легкомоторного самолета Як-52 под Самарой погибли два пилота.
Известия 10:30
5
Общество

Индия обошла Россию по количеству заболевших коронавирусом

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в Индии с начала пандемии достигло 697 413 человек, следует из данных индийского Минздрава.
Коммерсантъ 04:21
8
Общество

Зять Мишустина подал иск о защите чести и достоинства к Навальному

Предприниматель Александр Удодов (муж сестры премьер-министра Михаила Мишустина) 3 июля подал в Люблинский районный суд Москвы иск о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному.
Коммерсантъ 11:14
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Киберспорт

Блогер создал чит для CS:GO, который наказывает пользователей за нечестную игру

Программист и блогер ScriptKid разработал чит для CS:GO, который не дает преимущества в игре, а наказывает пользователей за попытку обмана.
CyberSport.ru 06:05
Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены

Как сообщил журналу "Стархит" адвокат Петросяна Сергей Жорин, юморист возмутился из-за слов Коклюшкина о своей жене Татьяне Брухуновой.
РИА Новости 07:43
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Политика

Рябков оценил конференцию с США по Договору по открытому небу

России и США не удалось сблизить позиции на конференции по Договору по открытому небу, Вашингтон может выйти из соглашения в ноябре, рассказал замглавы российского МИД Сергей Рябков.
RT на русском 11:43
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