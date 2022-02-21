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ФСБ опубликовала видео с уничтоженными украинскими БМП, нарушившими российскую границу

На записи видно, как после боя российских пограничников и диверсантов горит военная техника.
Lenta.ru
В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с Российской Федерации вошли две боевых машины пехоты ВСУ.
Военное обозрение
Как ранее уточнялось, в ходе боевого контакта были уничтожены пять украинских диверсантов, один был взят в плен.
Военное обозрение
Среди российских военных и пограничников пострадавших нет.
Smotrim.ru

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ФСБ опубликовала видео с уничтоженными украинскими БМП, нарушившими российскую границу
Lenta.ru13:04
ФСБ показала кадры уничтоженных украинских БМП
Взгляд.ру12:32
ФСБ опубликовала видео с уничтоженными украинскими БМП
Smotrim.ru12:32
ФСБ опубликовала видео с уничтоженными украинскими БМП, нарушившими границу России
Life.ru12:19
ФСБ показала сгоревшие БМП диверсантов с Украины
Царьград12:19
ФСБ опубликовала кадры уничтоженных украинских БМП, которые вторглись в Россию
Газета.Ru12:13
ФСБ опубликовала кадры с места предполагаемого боя с украинскими диверсантами
Коммерсантъ12:30

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