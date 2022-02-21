ООН призывает все вовлеченные стороны воздержаться от шагов, которые могут подорвать территориальную целостность Украины или исполнение Минских соглашений, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать призыв СБ РФ признать независимость ЛНР и ДНР.
Президент России Владимир Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза, на котором обсуждался вопрос о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), после чего Путин пообещал, что примет окончательное решение 21 февраля.