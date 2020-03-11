Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видеозапись задержания в Крыму четверых участников запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Видео поступило в распоряжение РБК.

Политика В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».

Шоу-бизнес Меган Маркл расплакалась, прощаясь с принцем Гарри По какой причине принц не полетел в Ванкувер – пока что непонятно. Отмечается, что Меган Маркл расплакалась, когда прощалась с супругом.

Энергетика Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 5% Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года снизилась на 5%, до $35,35 за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне на 21:25 мск.

Политика Терешкова предложила обнулить сроки президентских полномочий Терешкова предложила два варианта: снять ограничения президентских сроков или добавить поправку, что после принятия новой Конституции сроки обнулятся.

Футбол Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Кельн» в матче Бундеслиги Мёнхенгладбах, Германия, 11 марта 2020, 22:23 — REGNUM 11 марта на стадионе «Боруссия Парк» в Мёнхенгладбахе между командами «Боруссия» и «Кельн» был разыгран матч 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2019/20.

Шоу-бизнес Дизайнер Марина Голомаздина потеряла сына 6 марта у основательницы бренда 12STOREEZ Марины Голомаздиной родился долгожданный сын. Однако спустя 16 часов малыш умер.

Финансы Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса в мире пандемией.