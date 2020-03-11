Общество
РБКФСБ опубликовала видео задержания в Крыму участников «Хизб ут-Тахрир»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видеозапись задержания в Крыму четверых участников запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Видео поступило в распоряжение РБК.
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Общество
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Все заболевшие — граждане России.
Музыка
Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
Вокалистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева рассказала, что вчера у них вышел последний клип.
Политика
В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина
Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».
Шоу-бизнес
Меган Маркл расплакалась, прощаясь с принцем Гарри
По какой причине принц не полетел в Ванкувер – пока что непонятно. Отмечается, что Меган Маркл расплакалась, когда прощалась с супругом.
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 5%
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года снизилась на 5%, до $35,35 за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне на 21:25 мск.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Энергетика
Минэнерго прогнозирует цену нефти на уровне $40–45 во втором полугодии
Минэнерго считает, что во второй половине 2020 года цены на нефть достигнут $40–45, сказал заместитель министра Павел Сорокин в интервью Reuters.
Политика
Терешкова предложила обнулить сроки президентских полномочий
Терешкова предложила два варианта: снять ограничения президентских сроков или добавить поправку, что после принятия новой Конституции сроки обнулятся.
Футбол
Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Кельн» в матче Бундеслиги
Мёнхенгладбах, Германия, 11 марта 2020, 22:23 — REGNUM 11 марта на стадионе «Боруссия Парк» в Мёнхенгладбахе между командами «Боруссия» и «Кельн» был разыгран матч 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2019/20.
Общество
Глава ВОЗ объявил пандемию коронавируса COVID-19
ВОЗ изменила сегодня оценку ситуации с распространением коронавируса COVID-19 и объявила пандемию.
Музыка
Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Чехия приготовилась к улучшению отношений с Россией
Чехия выразила готовность провести переговоры с целью разблокировать отношения с Россией.
Шоу-бизнес
Дизайнер Марина Голомаздина потеряла сына
6 марта у основательницы бренда 12STOREEZ Марины Голомаздиной родился долгожданный сын. Однако спустя 16 часов малыш умер.
Общество
«Слабое» место у коронавируса нашли китайские ученые
Ученые Университета Сунь Ятсена выяснили, что темпы распространение коронавируса COVID-19 зависят от времен года и температуры.
Финансы
Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии
Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
Общество
Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
Футбол
Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Оренбург» в матче РПЛ
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг информацию о гибели двух котов при транспортировке
Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" огласил результаты проверки сообщений о том, что в начале 2020 года при транспортировке после рейса из Нью-Йорка якобы погибли два кота, а третий кот был обморожен.
Экономика
Индекс Dow Jones упал более чем на 5% после объявления пандемии
Индекс Dow Jones потерял 1300 пунктов, он упал более чем на 20% по сравнению с внутридневным максимумом, зафиксированным в прошлом месяце, отметил телеканал CNBC.
Политика
Украина частично закроет границы из-за коронавируса
Украина частично закроет свои границы из-за угрозы распространения коронавируса, передает «Интерфакс».
Фигурное катание
Медведева — о критике: зачем вы это делаете? Я катаюсь за нашу страну
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своём отношении к комментариям болельщиков в соцсетях.
Экономика
Глава ЕЦБ предупредила, что из-за коронавируса ЕС может ждать кризис
Глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард предупредила европейских лидеров, что без скоординированных действий ЕС может ждать экономический кризис из-за вспышки коронавируса, подобный рецессии 2008 года.
Происшествия
В Петербурге неизвестные похитили у банка около миллиарда рублей
У петербургского филиала Российского сельскохозяйственного банка похитили миллиард рублей, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Армия и оружие
До военной базы в Ираке долетели десять ракет
Ракеты упали на территории базы Эт-Таджи (провинция Салах-эд-Дин, Ирак), где дислоцированы американские военные.
Экономика
Предсказавший кризис 2008-го экономист предупредил о грядущей катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, который предсказал мировой финансовый кризис 2008 года, предупредил о грядущей экономической катастрофе.
Армия и оружие