Общество

РБКРБКФСБ опубликовала видео задержания в Крыму участников «Хизб ут-Тахрир»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видеозапись задержания в Крыму четверых участников запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Видео поступило в распоряжение РБК.
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Четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» задержали в Крыму

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Ракеты упали на территории базы Эт-Таджи (провинция Салах-эд-Дин, Ирак), где дислоцированы американские военные.
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Истребители США сопровождали российские Ту-142 в районе Аляски

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