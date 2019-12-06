Обвинение в превышении должностных полномочий предъявлено заместителю начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Юрию Сулину. Ущерб от его действий оценивается как минимум в стоимость двух застав.

с чего всё началось

По данным издания, обвинения в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий уже выдвинуты против Юрия Сулина - заместителя начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ.

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