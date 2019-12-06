Общество
Интерфакс«Ъ» сообщил о деле против сотрудника ФСБ о хищении при обустройстве погранзастав
По данным издания, обвинения в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий уже выдвинуты против Юрия Сулина - заместителя начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ.
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с чего всё началось
Обвинение в превышении должностных полномочий предъявлено заместителю начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Юрию Сулину. Ущерб от его действий оценивается как минимум в стоимость двух застав.Коммерсантъвчера в 17:51
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