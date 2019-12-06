Общество

ИнтерфаксИнтерфакс«Ъ» сообщил о деле против сотрудника ФСБ о хищении при обустройстве погранзастав

По данным издания, обвинения в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий уже выдвинуты против Юрия Сулина - заместителя начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ.
Читать в источнике
Комментировать114
с чего всё началось

В ФСБ украли две заставы

Обвинение в превышении должностных полномочий предъявлено заместителю начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Юрию Сулину. Ущерб от его действий оценивается как минимум в стоимость двух застав.
Коммерсантъвчера в 17:51

Подробнее о событии

СМИ узнали о деле против сотрудника ФСБ из-за непостроенных погранзастав

РБК03:50

«Ъ» сообщил о деле против сотрудника ФСБ о хищении при обустройстве погранзастав

Интерфакс02:39

В ФСБ украли две заставы

Коммерсантъвчера в 17:51

ФСБ осталась без новых пограничных застав из-за кражи сотен миллионов рублей

Lenta.ru01:50

Следователи заявили о многомиллионных хищениях в ФСБ

URA.Ru01:49

СК выясняет обстоятельства исчезновения сотен миллионов рублей, выделенных на строительство различных объектов

Эхо Москвы01:34

В ФСБ вскрылись крупные хищения при строительстве погранзастав

Московский Комсомолец02:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
Экономика

Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов

«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем.
Lenta.ru вчера в 15:18
Происшествия

Фигурант «московского дела» Никита Чирцов получил год колонии

Ведомости 03:38
Экономика

Fitch повысило прогноз роста ВВП России

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2019 год до 1,4% с 1,2%, говорится в докладе агентства Global Economic Outlook.
Коммерсантъ 02:07
Происшествия

В Москве задержали женщину, подозреваемую в избиении двухлетней дочери

Полицейские Тушинского района Москвы задержали женщину, подозреваемую в жестоком избиении двухлетней дочери, сообщает в пятницу пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 01:23
Происшествия

В Петербурге девушка во время тест-драйва разбила 11 машин

На севере Санкт-Петеребурга девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 вылетела с дороги, снесла ограждение и протаранила 11 автомобилей.
МИР 24 вчера в 12:00
Общество

Парк львов «Тайган» в Крыму закрыт

Парк львов «Тайган» закрыли для посетителей на 30 дней по решению Белогорского суда.
ForPost 01:20
Экономика

Группа ВИС стала первым претендентом на строительство моста через Лену

Группа ВИС Игоря Снегурова подала первую заявку на строительство моста через реку Лену в Якутии, следует из материалов закупки.
РБК 01:00
Общество

ГИБДД поменяет теоретическую часть экзамена на права

Количество вопросов в теоретическом экзамене при сдаче на права увеличится.
Общественная служба новостей вчера в 10:52
Энергетика

Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Газета.Ru 01:03
Общество

Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой

РИА Новости вчера в 23:10
Общество

Медведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян

17 октября Росстат объявил, что в третьем квартале 2019 года реальные доходы населения выросли на 3% в годовом выражении, однако экономисты утверждают, что столь резкий рост «не бьется» с другими данными о состоянии экономики.
РБК вчера в 04:26
Общество

WP: в США скончался бежавший из СССР бывший майор КГБ

Бежавший из СССР бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США. Об этом сообщает The Washington Post.
Газета.Ru вчера в 20:26
Спорт

Эксперт раскрыл причины удаления данных из базы Московской лаборатории

Ректор МГЮА Виктор Блажеев рассказал о причинах удаления данных из базы Московской лаборатории. Об этом он заявил в интервью ТАCC.
ProstoProSport 03:35
Общество

В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт

По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Известия 00:15
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

RT на русском 01:10
Кино

Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма

Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Piter.tv 00:01
Хоккей

Наставник «Монреаля» требует дисквалифицировать Задорова

Главный тренер "Монреаля" Клод Жюльен потребовал дисквалифицировать российского защитника "Колорадо" Никиту Задорова после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает The Score.
Газета.Ru 03:23
Общество

Десятки белых медведей окружили село на Чукотке

РБК 00:41
Авто

Компания Acura представила рестомод Super Handling SLX

На мероприятии RADwood, посвящённом автомобильной культуре 1980-1990 годов, компания Acura показала рестомод Super Handling SLX.
Тарантас Ньюс вчера в 12:03
Шоу-бизнес

Петр Чернышев тратит серьезные суммы на лечение Анастасии Заворотнюк

Коллега фигуриста Петра Чернышева сообщил, что спортсмен тратит серьезные суммы на лечение своей супруги, актрисы Анастасии Заворотнюк.
Телепрограмма 00:52
Общество

Большинство россиян считают порядочных людей «героями нашего времени»

Более 30% россиян назвали порядочных людей «героями нашего времени».
Известия вчера в 20:18
Экономика

Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
ТАСС вчера в 05:29
Баскетбол

ЦСКА в овертайме переиграл «Жальгирис» в матче баскетбольной Евролиги

ЦСКА одержал восьмую победу в "регулярке" Евролиги и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а "Жальгирис", потерпевший шестое поражение кряду, расположился на 17-й строчке.
Вести.Ru вчера в 15:25
Футбол

«Челси» провёл переговоры с агентом Заха о трансфере игрока

По информации издания, директор «Челси» Марина Грановская уже провела переговоры с агентом игрока Федерико Пасторелло относительно возможного трансфера.
Чемпионат вчера в 14:46
Общество

Российское посольство прокомментировало ситуацию с судном в Сингапуре

Долг образовался во время простоя в связи с ремонтом — местные компании отказывают судну в сотрудничестве, опасаясь вторичных санкций Вашингтона: "Севастополь", а также его владелец "Гудзон" с прошлого лета находятся в черном списке США, которые обвиняют их в поставках топлива КНДР.
РИА Новости 02:32
Политика

Медведев предостерег россиян от бессмысленного бунта

Премьер предостерег россиян от «бессмысленного и беспощадного» бунта, как у «желтых жилетов» во Франции.
МР7.ру вчера в 05:53
Политика

Медведев пошутил про Гарика Харламова в ответ на вопрос Батрутдинова

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пошутил про поход юмориста Гарика Харламова на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, отвечая на вопрос коллеги шоумена Тимура Батрутдинова.
Народные новости вчера в 06:28
Общество

В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей

Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
РИА Новости 01:43
Экономика

Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными

Известия вчера в 14:29
Политика

Зеленский впервые попал на обложку Time

Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского.
РБК вчера в 10:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное