Общество

Lenta.ruLenta.ruФСБ осталась без новых пограничных застав из-за кражи сотен миллионов рублей

Исходя из расчета, что строительство одной заставы обходится примерно в 300 миллионов рублей, то действия Сулина и неустановленных лиц могли привести к тому, что пограничники остались без двух новых объектов, отметил источник издания. Офицер находится под домашним арестом.
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с чего всё началось

В ФСБ украли две заставы

Обвинение в превышении должностных полномочий предъявлено заместителю начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Юрию Сулину. Ущерб от его действий оценивается как минимум в стоимость двух застав.
Коммерсантъвчера в 17:51

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В ФСБ украли две заставы

Коммерсантъвчера в 17:51

СК выясняет обстоятельства исчезновения сотен миллионов рублей, выделенных на строительство различных объектов

Эхо Москвы01:34

ФСБ осталась без новых пограничных застав из-за кражи сотен миллионов рублей

Lenta.ru01:50

Следователи заявили о многомиллионных хищениях в ФСБ

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«Коммерсант»: сотрудника ФСБ отправили под домашний арест по делу о хищении сотен миллионов рублей, выделенных на строительство погранзастав

Новая газета01:53

Потерявший на госгранице около 700 млн руб. чиновник ФСБ попал под домашний арест

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Общество

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В Челябинске выясняют причины ДТП с маршрутным такси, которое вылетев c дороги и пробив ограждение сбило пешехода.
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В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

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РЕН ТВ 04 декабря в 16:41
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«Фратрия» призывает фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура

Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» обратилось с призывом к организованным болельщикам других клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
RT на русском 01:34
Наука

Мумия древнего щенка в Якутии привела ученых в замешательство

Учёные изучают мумию щенка, которой 18 тысяч лет.
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Московская биржа запустит торги фьючерсами на зерно

Московская биржа планирует в 2020 году запустить российский поставочный фьючерс на зерно, сейчас она обсуждает инструмент с участниками рынка, сообщил РБК представитель биржи.
РБК вчера в 23:00
Общество

В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт

По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Известия 00:15
Экономика

Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
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Смартфон Samsung Galaxy A31 выйдет в трёх цветах

Смартфон Galaxy A31 фигурирует под кодовым обозначением SM-A315F. По всей видимости, новинка унаследует дизайн у прародителя.
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Общество

Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой

Ранее на вопрос журналистки Светланы Зиминой-Гинтер об отношении к россиянам Раймонд Паулс обратил внимание на то, что его жена русская.
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Авто

Первый российский электрокар Zetta скоро появится в продаже

Первый российский электромобиль Zetta выйдет в серийное производство в начале следующего года.
Мойка78 вчера в 23:32
Происшествия

Экс-главу Щелковского района Подмосковья обвинили во взяточничестве

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Происшествия

В Москве задержали женщину, подозреваемую в избиении двухлетней дочери

Полицейские Тушинского района Москвы задержали женщину, подозреваемую в жестоком избиении двухлетней дочери, сообщает в пятницу пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 01:23
Политика

Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
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Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 11:30
Происшествия

ДТП на «Южном мосту» в Твери стало причиной серьезной пробки

Утром 6 декабря жители микрорайона Южный столкнулись с большими проблемами – столкнувшиеся на мосту автомобили практически парализовали движение как в сторону центра города, так и в обратную, а также на Южном кольце.
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Экономика

Киев заявил о взыскании с «Газпрома» $2 млрд

В прошлую среду, 27 ноября, суд отказался удовлетворить жалобу "Газпрома" на решение арбитража, который обязал его выплатить "Нафтогазу" $2,6 млрд.
Газета.Ru 01:58
Музыка

Названы самые популярные видео на YouTube в России

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Общество

WP: в США скончался бежавший из СССР бывший майор КГБ

Бежавший из СССР бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США. Об этом сообщает The Washington Post.
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Наука

Выбросы вулканов могут привести к глобальному потеплению

Геологи из Бирмингемского университета создали первую механистическую модель изменения выбросов углерода во время палеоцен-эоценового термического максимума — короткого интервала повышения температуры, который длился около 100 тыс. лет и произошел примерно 55 миллионов лет назад.
Индикатор вчера в 09:06
Общество

«Ядерный чемоданчик» впервые показали в раскрытом виде

Радио Sputnik вчера в 10:59
Технологии

Group-IB рассказала о случаях перехвата переписки в Telegram

Как пояснили эксперты, дело в том, что при активации мессенджера на новом устройстве Telegram отправляет код авторизации на все устройства пользователя, а потом, по запросу, — СМС-сообщение на телефон.
РИА Новости 04 декабря в 06:19
Армия и оружие

Трамп заявил, что не будет отправлять военных в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается посылать 12 тысяч военных в Саудовскую Аравию.
РИА Новости вчера в 23:05
Культура

«Ъ»: Amazon Prime Video купил права на сериал Богомолова «Содержанки»

Видеосервис Start продал права на сериал Константина Богомолова "Содержанки" американскому сервису Amazon Prime Video.
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Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Газета.Ru 01:03
Политика

Медведев 6 декабря обсудит с премьером Белоруссии проблемы интеграции

В Сочи 6 декабря пройдут переговоры председателя правительства России Дмитрия Медведева и премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса.
REGNUM вчера в 17:07
Общество

Село на Чукотке отражает нашествие белых медведей

REGNUM вчера в 13:35
Политика

Помощник Зеленского рассказал о возможной изоляции Донбасса стеной

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о плане "Б" Киева на случай отсутствия прогресса в ходе саммита в "нормандском формате", который предусматривает изоляцию Донбасса стеной.
Газета.Ru вчера в 08:17
Политика

Медведев предупредил о последствиях протестов

Гражданам нужно выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций», заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Мой Брянск вчера в 06:57
Футбол

«Зенит» представил испаноязычную версию клубного сайта

Матч ТВ 01:40
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