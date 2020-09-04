ФСБ отчиталась о предотвращении вооруженных атак на школы 1 сентября
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ФСБ задержала 13 человек, готовивших массовые убийства в учебных заведениях и общественных местах. Одна из атак, по данным силовиков, должна была состояться 1 сентября на школьной линейке. Спецслужба не сообщает о мотивах задержанных, их возраст также неизвестен.В источнике
С чего всё началось
Один из задержанных ФСБ планировал теракт в школе 1 сентября
О каком регионе идет речь, в ФСБ не сообщили Всего, как сообщили в Центре общественных связей, задержаны 13 человек, которые готовили массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, холодного оружия, зажигательных смесей, а также склонявших других к совершению таких преступлений.
ТАСС03:50
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