Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Газета.Ru
Газета.Ru

ФСБ отчиталась о предотвращении вооруженных атак на школы 1 сентября

ФСБ задержала 13 человек, готовивших массовые убийства в учебных заведениях и общественных местах. Одна из атак, по данным силовиков, должна была состояться 1 сентября на школьной линейке. Спецслужба не сообщает о мотивах задержанных, их возраст также неизвестен.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Один из задержанных ФСБ планировал теракт в школе 1 сентября

О каком регионе идет речь, в ФСБ не сообщили Всего, как сообщили в Центре общественных связей, задержаны 13 человек, которые готовили массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, холодного оружия, зажигательных смесей, а также склонявших других к совершению таких преступлений.
ТАСС03:50
Подробнее о событии
РБК

ФСБ показала видео задержания готовивших массовые убийства 13 россиян

РБК05:10
Коммерсантъ

ФСБ заявила о предотвращении массовых убийств в нескольких регионах

Коммерсантъ04:10
Lenta.ru

ФСБ показала задержание готовивших вооруженные атаки на школы россиян

Lenta.ru05:18
ТАСС

Один из задержанных ФСБ планировал теракт в школе 1 сентября

ТАСС03:50
Интерфакс

Подозреваемый в подготовке массовых убийств планировал теракт в школе

Интерфакс04:19
РИА Новости

ФСБ задержала 13 человек, готовивших атаки на учебные заведения

РИА Новости03:55
RT на русском

Один из задержанных ФСБ планировал теракт в школе 1 сентября

RT на русском04:15

В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Само собой, утверждение господина Лукашенко не соответствует действительности. цитата из сообщения Отмечается, что накануне о новых сведениях об отравлении Навального высказались канцлер Германии, министр иностранных дел и министр обороны.
Piter.tv01:55
2,9K

Глава WADA пригрозил отстранением спортсменов из США от Олимпиады

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что американские спортсмены могут быть отстранены от Олимпийских игр, если США примут решение прекратить финансирование организации, сообщает Reuters.
РБК спорт03:38
2

В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок «Лада»

Подводные лодки проекта 677 "Лада" относятся к четвертому поколению неатомных подводных лодок и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам.
РИА Новости20:05
12

Два человека погибли при выбросе плавучего крана на берег в Приморье

Приморская транспортная прокуратура начала проверку после выброса из-за урагана на отмель плавучего крана "Черноморец-34" в Уссурийском заливе, где погибли два работника крана, сообщила пресс-служба прокуратуры.
ТАСС22:45
1

Кремль прокомментировал идею Дерипаски о переносе столицы из Москвы

«Дерипаска является очень опытным, знающим предпринимателем, который реализует очень сложные комплексные проекты, зачастую весьма успешные, — конечно, он имеет право на собственную точку зрения», — сказал Песков.
Lenta.ru06:01
22