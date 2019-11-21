Политика

ИзвестияИзвестияВ ФСБ опровергли обвинения Украины о состоянии переданных судов

«Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — приводит ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ.
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