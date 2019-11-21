Политика
ИзвестияВ ФСБ опровергли обвинения Украины о состоянии переданных судов
«Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — приводит ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 03:47, Вашингтон
Происшествия
Под Ростовом вспыхнул пожар на рынке «Атлант»
В Ростовской области начался пожар на рынке "Атлант", расположенном в поселке Янтарный Аксайского района.
Общество
В МВД появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете
Подразделения МВД России по борьбе с распространением наркотиков в интернете появятся с 2020 года.
Общество
«Руки-базуки» показал свои бицепсы после операции
Россиянин Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки» из-за инъекций синтола, показал свои бицепсы после операции по удалению вещества из организма.
Гаджеты
Видеокарт GeForce RTX Super и GeForce GTX Super станет больше
Происшествия
В Сибири пресекли контрабанду древесины на 600 млн рублей
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 21 ноября, ущерб может превышать 600 млн рублей.
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Космос
Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний
Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в Бока Чика на юге американского штата Техас, сообщается на сайте NASAspaceflight, опубликовавшем видеозапись с места события.
Происшествия
В Купчино выясняют причины появления химического запаха
Минувшей ночью жители Купчино в социальных сетях пожаловались на неприятный химический запах.
Гаджеты
Новый смартфон Vivo S1 Pro получил квадрокамеру с сенсором на 48 Мп
Новый смартфон компании Vivo модели S1 Pro получил основную квадрокамеру, имеющую сенсор на 48 Мп (f/1,8). Предусмотрен также датчик на 8 Мп (f/2,2) и два на 2 Мп (f/2,4). Дактилоскоп встроен в Super Amoled-экран размером 6,38 дюйма разрешением 2340 х 1080 точек.
Технологии
Китай протестировал новую технологию подмены данных GPS
По версии журнала MIT Technology Review, Китай протестировал новую технологию спуфинга GPS, которая усложнит обнаружение кораблей из Поднебесной.
Политика
Рабинович о ситуации на Украине: Даже Порошенко такого не позволял
Новая власть, по мнению Рабиновича, никак не меняет сложившуюся ситуацию.
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Общество
На создание аналога «Википедии» в РФ выделят 2 млрд рублей
Российский аналог «Википедии» запустят весной 2022 года, сообщил ответственный редактор научного издательства Большой российской энциклопедии Сергей Кравец.
Экономика
«Газпром» продаст 3,59% акций на Московской бирже
Компания собирается разместить на бирже пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг).
Общество
В городах России образовались очереди за справками для водителей
В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.
Общество
Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября
Политика
ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
Политика
Байден понял, что Путин не хочет видеть его президентом США
На прошедших в среду дебатах претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии, Джозеф Байден высказал мнение, что президент России Владимир Путин не хочет чтобы он стал президентом США, 21 ноября сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Политика
В Европарламенте обвинили Францию в традиции поддаваться давлению РФ
Польский депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский считает, что у Франции есть старая традиция, которая позволяет стране поддаваться России.
Политика
Зеленский отказался от помощи Белоруссии в контроле границы в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отказался от предложенной главой Белоруссии Александром Лукашенко помощи в контроле границы Донбасса с Россией.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию
Политика
Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Российская армия получит около ста бронеавтомобилей «Атлет»
Около ста новейших бронеавтомобилей «Атлет» разработки «Военно-промышленной компании» могут поступить на вооружение российской армии.
Политика
Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР
У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
Политика