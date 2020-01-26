Происшествия
Piter.tvФСБ подключится к поискам пропавшего студента медвуза
После пропажи молодого человека возбудили уголовное дело по 105 статье (убийство). Мать пропавшего 22-летнего Сергея Павлова обратилась к сотрудникам ФСБ за помощью, сообщает "Фонтанка".
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Армия и оружие
Российские подлодки получат ракеты для пробития арктического льда
В РФ испытывают новые ракеты для атомных субмарин, с помощью которых они смогут пробивать арктический лед.
Армия и оружие
Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Футбол
«Ливерпуль» не смог выиграть у клуба третьей лиги в Кубке Англии
Играя против победителя Лиги чемпионов и лидера премьер-лиги "Ливерпуля" "львы" добились ничьей – 2:2. "Бумажный" фаворит приехал в гости к середняку Лиги 1 (третий по силе дивизион чемпионата Англии) не в самом оптимальном составе, не без оснований полагая, что и так сумеет выиграть.
Происшествия
Установлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины
Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Происшествия
За коллаж на Кадырова задержали 25 человек
Политика
Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Футбол
АЕК Карреры прервал победную серию «Олимпиакоса»
Афинский АЕК на своем поле сыграл вничью с «Олимпиакосом» в матче 21-го тура чемпионата Греции.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Экономика
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
Политика
Глава МИД Ирана назвал возможный формат для переговоров с США
По мнению главы иранского внешнеполитического ведомства, единственно возможным форматом является формат «5+1», предполагающий участие в переговоры с Ираном всех постоянных членов СБ ООН и Германии.
Футбол
«Можно было и не выкладывать видео». Слуцкий ответил на шутку Савина
На что 48-летний Слуцкий ответил в комментариях Instagram: «Сава, но если спалил, то можно было бы и не выкладывать».
Футбол
Малком: Хочу стать важным игроком команды и войти в историю «Зенита»
Малком стал самым дорогим приобретением петербуржцев после бразильца Халка (€ 60 млн). Читайте также: Семак уверен в своей команде.
Общество
Установлен источник китайского коронавируса
Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань.
Экономика
Платёж за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить
Министерство финансов и Центральный банк разрабатывают два варианта получения денег для лиц, которые вступят в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Политика
Поклонская призвала проверить источники доходов главы Чувашии
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская («Единая Россия») считает необходимым проверить все источники доходов главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Армия и оружие
Сирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо
Сообщается, что сильному обстрелу боевики подверглись на западе провинции Алеппо, кроме того, сирийская армия заняла деревню Мар-Шамшех на юге провинции Идлиб.
Политика
МИД Германии призвал ЕС к криминализации отрицания Холокоста
МИД Германии призвал ЕС к криминализации отрицания Холокоста. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас со ссылкой на издание Speigel.
Общество
Глава ВОЗ отправился в Китай в связи со вспышкой коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус отправился в Китай в связи с распространением там нового коронавируса 2019-nCoV.
Общество
В России могут запретить свободную продажу полицейской формы
Члены общественного движения "За безопасность" предложили ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.
Здоровье
Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Здоровье
Минздрав сообщил о ситуации с коронавирусом на границе с Россией
В Российской Федерации лабораторно подтвержденных случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, не выявлено.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз
Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
Политика
Зеленский прибыл с визитом в Польшу
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Погльшу.
Футбол
Наполи — Ювентус 0:0 (1-й тайм)
Здоровье
Мощная магнитная буря накроет Алтайский край
С 2 по 4 февраля 2020 года ожидается активность магнитной бури, сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.
Футбол
Фанаты «Нанта» почтили память погибшего Салы перед матчем с «Бордо»
Болельщики «Нанта» перед матчем Лиги 1 с «Бордо» (0:1) организовали яркий перформанс в память о погибшем бывшем нападающем клуба Эмилиано Сале.