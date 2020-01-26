Происшествия

Piter.tvPiter.tvФСБ подключится к поискам пропавшего студента медвуза

После пропажи молодого человека возбудили уголовное дело по 105 статье (убийство). Мать пропавшего 22-летнего Сергея Павлова обратилась к сотрудникам ФСБ за помощью, сообщает "Фонтанка".
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Загадочным исчезновением студента петербургского медвуза займётся ФСБ. На поиск ориентированы все полицейские страны

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