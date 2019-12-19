В результате стрельбы, произошедшей у здания ФСБ в центре Москвы, по уточненным данным, погиб один человек — сотрудник Федеральной службы безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спецслужбы.

ФСБ подтвердила гибель одного человека при стрельбе на Лубянке

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