Происшествия

ИзвестияИзвестияФСБ подтвердила гибель одного человека при стрельбе на Лубянке

В результате стрельбы, произошедшей у здания ФСБ в центре Москвы, по уточненным данным, погиб один человек — сотрудник Федеральной службы безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спецслужбы.
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