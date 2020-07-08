Общество
REGNUMФСБ подтвердила секретность сведений, переданных Сафроновым
Москва, 8 июля 2020, 20:54 — REGNUM Федеральная служба безопасности подтвердила двумя экспертизами секретность тех сведений, что советник главы Роскосмоса, журналист Иван Сафронов передал чешской разведке. Об этом журналистам сообщил адвокат Сафронова Инва Павлов.
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с чего всё началось
ФСБ приобщила к уголовному делу о государственной измене в отношении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова два заключения экспертов, которые подтверждают секретность переданных им сведений. Об этом ТАСС сообщил адвокат Иван Павлов.ТАСС11:59
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