ФСБ приобщила к уголовному делу о государственной измене в отношении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова два заключения экспертов, которые подтверждают секретность переданных им сведений. Об этом ТАСС сообщил адвокат Иван Павлов.

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Москва, 8 июля 2020, 20:54 — REGNUM Федеральная служба безопасности подтвердила двумя экспертизами секретность тех сведений, что советник главы Роскосмоса, журналист Иван Сафронов передал чешской разведке. Об этом журналистам сообщил адвокат Сафронова Инва Павлов.

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