Происшествия

RT на русскомRT на русскомФСБ, МВД и СК задержали участников преступной группы «Шараповские»

В Дагестане пресечена деятельность ОПГ «Шараповские». В результате совместной операции ФСБ, МВД и СК РФ удалось задержать основных организаторов и исполнителей преступлений, совершённых группировкой в 2007—2015 годах.
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ФСБ показала схрон оружия ОПГ «Шараповские»

Известия07:21

В Дагестане задержали последних «шараповских»

Коммерсантъ04:50

ФСБ ликвидировала крупнейшую в Дагестане ОПГ «Шараповские»

Lenta.ru03:57

ФСБ показала арсенал оружия ликвидированной ОПГ «Шараповские»

РБК03:14

В Москве и Дагестане арестовали четверых участников банды «Шараповские»

ТАСС02:03

Задержаны причастные к теракту в Махачкале члены банды «Шараповские»

КМВ Новости03:03

«Черные ювелиры» продали в Дагестане больше тонны золотых украшений на 2 млр руб

Регион online26 ноября в 00:33
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:01, Ашберн
Политика

«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине

Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Lenta.ru 07:13
Политика

Макрон заинтересовался предложением Путина о ракетах в Европе

25 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин предложил нескольким десяткам стран, в том числе членам НАТО, запретить в Европе и других регионах развертывание ракет средней и малой дальности.
Lenta.ru вчера в 19:16
Здоровье

Каабак назвал возможную причину смерти не дождавшейся операции девочки

РБК 05:41
Политика

Украина рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ведомство рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса, пишет УНИАН.
РИА Новости 07:01
Происшествия

В Екатеринбурге нашли тело мальчика

Российская газета 06:01
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течении 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM 02:15
Общество

Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.
РИА Новости 06:17
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Общество

Театр.doc сообщил о полицейских проверках трех спектаклей

Полиция начала проверку трех спектаклей московского Театра.doc по жалобам граждан, сообщили в пресс-службе театра.
Интерфакс 08:49
Общество

Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Пятый канал вчера в 07:39
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств

Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Вести.Ru 07:44
Политика

НАТО одобрило новую формулу расчёта взносов в бюджет альянса

НАТО согласовало новую формулу расчёта взносов в общий бюджет альянса, при которой США сократят свою долю, а Германия — увеличит.
RT на русском 07:37
Происшествия

Источник сообщил о задержании замглавы Минздрава Ростовской области

Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский стал фигурантом дела, по которому в четверг была задержана глава ведомства Татьяна Быковская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 07:32
Происшествия

В Петербурге и Москве эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

РБК 07:13
Происшествия

Задержан новый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве

В деле о массовых беспорядках в Москве появился новый фигурант — 30-летний Сергей Суровцев.
Lenta.ru 06:15
Общество

В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции

«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
РБК 07:59
Общество

Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.
RT на русском 06:56
Происшествия

Браконьер застрелил егеря и ранил его напарника на Урале

Известия 07:56
Политика

Украина сообщила о новых правилах пересечения границы в Донбассе

Согласно новым правилам, граждане Украины до 14 лет могут въезжать на территории самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет - по гражданскому или загранпаспорту.
Газета.Ru 07:33
Политика

Замглавы МИД Украины написала заявление об увольнении

Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении с поста по собственному желанию.
Известия 08:56
Общество

В Великобритании допустили отречение Елизаветы II от престола

Британская королева Елизавета II может отречься от престола в пользу своего сына Чарльза в течение ближайших 18 месяцев.
REGNUM 02:59
Космос

На МКС перестали работать все туалеты

Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Ruposters.ru вчера в 05:14
Общество

У клиентов Райффайзенбанка произошли двойные списания с карт

В четверг, 28 ноября, одна из пользователей Twitter пожаловалась, что из-за двойных операций по карте Райффайзенбанка баланс ее счета ушел в минус.
РБК 08:54
Общество

Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни

REGNUM 26 ноября в 10:35
Авто

Богатые россияне спрятали свои автомобили от налогов

Например, в 2018 году число автомобилей дороже 10 миллионов рублей, стоящих на налоговом учете, сократилось на 26,5 процента по сравнению с 2017-м.
Lenta.ru 08:31
Общество

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели на Новый год

Производственный календарь демонстрирует, что понедельник и вторник, 30 и 31 декабря 2019 года, для большинства жителей страны станут рабочими днями.
Что происходит 06:35
Армия и оружие

Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания

25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.
Вести.Ru 03:35
Общество

Сделать 31 декабря выходным в этом году не получится

Председатель комитета Госдумы РФ по градостроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что 31 декабря в 2019 году не получится сделать официальным выходным.
News.ru 07:57
Общество

Россияне одобрили медведя в качестве символа страны

Почти две трети (65 процентов) россиян считают, что наиболее подходящим символом России является медведь.
Lenta.ru 04:54
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