Происшествия
RT на русскомВ Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой
Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается, тайники были обустроены в Симферополе. В настоящее время возбуждено уголовное дело.
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с чего всё началось
В Симферополе в тайниках обнаружили девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и взрывчатое вещество общей массой более 5 кг, сообщает пресс-служба ФСБ.Коммерсантъ04:05
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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 08:29, Ашберн
Происшествия
В Кузбассе обрушилась кровля вагоноремонтного завода
Политика
Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти
Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.
Политика
Путин не стал пожимать руку Пенсу
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Общество
ПФР подготовил изменения в законы о материнском капитале
Пенсионный фонд России (ПФР) подготовил изменения в законодательство в части предоставления материнского капитала на первого и второго ребёнка, заявил глава ПФР Максим Топилин.
Политика
В Болгарии российских дипломатов подозревают в шпионаже
Прокуратура Болгарии начала досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, которые подозреваются в шпионаже.
Общество
Население России сократилось второй год подряд
Последующая оценка может быть пересмотрена в сторону повышения, как это было в прошлом году, — тогда Росстат сначала сообщил о сокращении населения на 87 тыс. человек, а позднее — почти на 100 тыс. Население России в 2019 году уменьшилось второй год подряд — после сокращения на 99,7 тыс. человек в 2018-м.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Общество
Глава Чувашии заставил пожарного прыгать за ключами от новых машин
Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от служебных машин на церемонии вручения новой техники, которая состоялась в Чебоксарах в четверг, 23 января.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Политика
Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы.
Армия и оружие
Робот-сапер «Скорпион» выйдет в серийное производство в 2020 году
Происшествия
В Германии произошла стрельба, есть погибшие
В немецкой общине Рот-Ам-Зе произошла стрельба. Об этом сегодня, 25 января, сообщают германские СМИ.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала квартиру певицы
Наталья Фриске провела экскурсию по квартире своей сестры Жанны Фриске, скончавшейся от онкологического заболевания в 2015 году.
Политика
Мединский и Орешкин назначены помощниками президента
Общество
Goldman Sachs откажет в IPO компаниям без геев в совете директоров
Один из крупнейших в мире инвестбанков Goldman Sachs с июля 2020 года откажется от организации первичного размещения акций (IPO) для компаний, в совете директоров которых нет женщин, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации или с не белым цветом кожи.
Политика
Рабочим местом Медведева может стать «дом с ракушками»
Бывший премьер Дмитрий Медведев, который после отставки стал заместителем председателя Совета безопасности, может получить офис в Доме приемов правительства на Воздвиженке, известном как «дом с ракушками».
Общество
Иссахар отказалась просить Путина о помиловании
Осужденная в России израильтянка Наама Иссахар не стала подавать президенту Владимиру Путину самостоятельное прошение о помиловании, считая, что достаточно обращения ее матери и властей Израиля, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Происшествия
В Пензе на уроке скончался школьник
Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле
Легковой автомобиль и два автобуса столкнулись в Ярославле, в результате аварии один человек погиб, семеро госпитализированы.
Политика
Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке
Авто
Lada Vesta получила новую комплектацию Comfort Winter
Наука
В Британии восстановили голос 3000-летней мумии
Британские учёные воссоздали голос жреца Несьямуна, который умер в Египте примерно три тысячи лет назад.
Происшествия
В Хьюстоне прогремел мощный взрыв
Как сообщает местный телеканал ABC 13, взрыв произошел в здании компании Watson Grinding and Manufacturing.
Политика
Кремль оценил миллионы евро от Германии для блокадников Ленинграда
Решение Германии выделить 12 миллионов евро в помощь блокадникам Ленинграда заслуживает высокой оценки.
Общество
Baza: Собянин «дарит» московским чиновникам и силовикам квартиры в элитном «доходном доме»
В доме живут глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, замруководителя Аппарата мэра Светлана Черникова, главный следователь полиции Москвы Наталья Агафьева, бывший московский прокурор Владимир Чуриков и режиссер Константин Богомолов — был доверенным лицом Собянина на выборах в 2018 году.