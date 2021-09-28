РИА НовостиФСБ показала на видео арсенал задержанных в 18 регионах России 48 подпольных оружейниковЦентр общественных связей ФСБ опубликовал видео операции по задержанию подпольных оружейников, прошедшей в нескольких регионах.РИА НовостиВ результате была прекращена деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.Российская газетаДействия нелегальных оружейников будут квалифицироваться с учетом вступивших в силу с 12 июля 2021 г. изменений в статьи 222, 223, 226.1 УК РФ, усиливающих уголовную ответственность за преступления в сфере незаконного оборота средств поражения.Фонтанка.РуСпецоперация проводилась в Москве, Хабаровском и Красноярском краях, Дагестане, Удмуртии, Ингушетии и других субъектах страны.Octagon.MediaЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°НТВМой БрянскВоенное делоЦентральная Служба НовостейSmotrim.ruМоя Москва.онлайнДума ТВКомсомольская правдаТВ ЦентрPiter.tvLife.ruРидусГТРК Нижний НовгородТелеканал Санкт-ПетербургПервый каналТверские ведомостиSmolnarod.ruПолитика СегодняРидусPrivet-Rostov.ruГуберния-33Rostov gazeta1rnd.ru161.ruРосбалтГлагоLВся ТверьFBM.ruThe Moscow PostОрловское информбюроПервое Студенческое агентствоСекрет фирмыA42.RUНародные новостиИА Красная ВеснаСибкрай.ruПолитическая ЭкспертизаМИР 24С чего всё началосьФСБ задержала в 18 регионах России 48 подпольных оружейниковФСБ задержала в 18 регионах России 48 подпольных оружейников, у них изъято 149 единиц огнестрельного оружия. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.ТАСС02:45Подробнее о событииФСБ показала на видео арсенал задержанных в 18 регионах России 48 подпольных оружейниковРИА Новости05:15В Ростовской области возбудили уголовное дело против четырех подпольных оружейниковТАСС04:59ФСБ задержала подпольных оружейников в 18 регионах РоссииТелеканал 360°02:47ФСБ сообщила о задержании 48 подпольных оружейников в 18 регионахКоммерсантъ03:00В ФСБ сообщили о задержании 48 подпольных оружейников в 18 регионахRT на русском02:54ФСБ задержала 48 подпольных оружейников в 18 регионах РФИнтерфакс03:09Подпольных оружейников задержали в 18 регионах РФМосква 2402:46Показать ещёОценить329Поделиться