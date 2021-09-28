Действия нелегальных оружейников будут квалифицироваться с учетом вступивших в силу с 12 июля 2021 г. изменений в статьи 222, 223, 226.1 УК РФ, усиливающих уголовную ответственность за преступления в сфере незаконного оборота средств поражения.