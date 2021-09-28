Будьте в Плюсе

ФСБ показала на видео арсенал задержанных в 18 регионах России 48 подпольных оружейников

Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео операции по задержанию подпольных оружейников, прошедшей в нескольких регионах.
РИА Новости
В результате была прекращена деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
Российская газета
Действия нелегальных оружейников будут квалифицироваться с учетом вступивших в силу с 12 июля 2021 г. изменений в статьи 222, 223, 226.1 УК РФ, усиливающих уголовную ответственность за преступления в сфере незаконного оборота средств поражения.
Фонтанка.Ру
Спецоперация проводилась в Москве, Хабаровском и Красноярском краях, Дагестане, Удмуртии, Ингушетии и других субъектах страны.
Octagon.Media

С чего всё началось

ФСБ задержала в 18 регионах России 48 подпольных оружейников
ФСБ задержала в 18 регионах России 48 подпольных оружейников, у них изъято 149 единиц огнестрельного оружия. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
ТАСС02:45

Подробнее о событии

ФСБ показала на видео арсенал задержанных в 18 регионах России 48 подпольных оружейников
РИА Новости05:15
В Ростовской области возбудили уголовное дело против четырех подпольных оружейников
ТАСС04:59
ФСБ задержала подпольных оружейников в 18 регионах России
Телеканал 360°02:47
ФСБ сообщила о задержании 48 подпольных оружейников в 18 регионах
Коммерсантъ03:00
В ФСБ сообщили о задержании 48 подпольных оружейников в 18 регионах
RT на русском02:54
ФСБ задержала 48 подпольных оружейников в 18 регионах РФ
Интерфакс03:09
Подпольных оружейников задержали в 18 регионах РФ
Москва 2402:46

Интересное

Еврокомиссар встретится с министром энергетики Украины после контракта РФ и Венгрии

Как пишет РИА Новости, Еврокомиссар по энергетике встретится с главой украинского министерства энергетики во вторник, 28 сентября, чтобы обсудить контракт между Венгрией и "Газпромом".
Комсомольская правда06:51

Фильм-призер Каннского фестиваля о детстве на Кавказе покажут в Новосибирске

Картина Киры Коваленко, выпускницы курса Александра Сокурова, на последнем Каннском кинофестивале получила гран-при в программе «Особый взгляд» и стала фильмом-закрытием «Кинотавра».
Тайга.инфо02:28