Политика

Lenta.ruLenta.ruФСБ показала унитазы на украинских кораблях

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
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с чего всё началось

В ФСБ ответили на претензии Украины об «угробленных» Россией кораблях

Военные суда, задержанные за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года, были переданы Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, что подтверждает видеозапись. Об этом говорится в заявлении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, поступившем в ТАСС.
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Командование медицинских исследований и разработок Армии США опубликовало запрос на информацию о роботах разной степени автономности, которых можно было бы использовать в рамках оказания экстренной медицинской помощи бойцам и для эвакуации раненых.
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Рошаль попросил Путина защитить врачебное сообщество

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил главу государства Владимира Путина защитить врачебное сообщество.
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Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы

Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам лишения свободы российского программиста Станислава Лисова, который еще в феврале признал себя виновным в создании троянской программы NeverQuest, с помощью которой похищались деньги со счетов в американских банках.
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Спасенная из выгребной ямы девочка впала в кому

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Пропажу оборудования с украинских кораблей объяснили

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ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
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Исходя из текущей стоимости акций «Газпрома» на Московской бирже (255,98 рублей за бумагу) пакет может быть продан за 217,7 млрд рублей.
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