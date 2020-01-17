Центр общественных связей ФСБ опубликовал видеозапись задержания пятерых подозреваемых в изготовлении и продаже наркотиков. Группа действовала на территории Серпухова, где у них был свой цех.

ФСБ показала видео из цеха по производству наркотиков в Подмосковье

Политика Глава фракции Зеленского поддержал отставку премьера Глава президентской фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия поддержал премьер-министра Алексея Гончарука, который подал заявление об уходе, сообщает UNN.

Происшествия СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.

Происшествия Отец случайно застрелил сына на охоте в Карачаево-Черкесии Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего жителя республики за то, что во время охоты он по неосторожности выстрелил в своего сына.

Политика Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.

Общество Во ВШЭ захотели запретить политические высказывания от лица вуза «В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки», — говорится в сообщении.

Политика Почти половина россиян уверены в реализации послания Путина парламенту Почти половина россиян считают, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будет реализовано, а около 40% полагают, что реализация послания повлияет на жизнь простых людей, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Политика «Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.