Происшествия
РБКФСБ показала видео из цеха по производству наркотиков в Подмосковье
Центр общественных связей ФСБ опубликовал видеозапись задержания пятерых подозреваемых в изготовлении и продаже наркотиков. Группа действовала на территории Серпухова, где у них был свой цех.
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Шестьдесят шесть кило наркотиков, готовых к продаже в даркнете, изъяли в Серпухове
Подмосковье Сегодня02:26
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Политика
Глава фракции Зеленского поддержал отставку премьера
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Происшествия
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На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
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Происшествия
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"Самолет SSJ-100 совершил штатную посадку на несданную в эксплуатацию полосу в Домодедово", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.
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Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
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Во ВШЭ захотели запретить политические высказывания от лица вуза
«В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки», — говорится в сообщении.
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Пока принц Гарри (35) остался по делам в Великобритании, Меган Маркл (38) сыном Арчи отдыхают в Канаде.
Армия и оружие
Авианосец «Шарль де Голль» отправится на Ближний Восток
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В Ереване обнаружили тело бывшего главы Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна с огнестрельным ранением.
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Политика
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Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
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Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram
Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram Напомним, что Сергей Лазарев является дважды папой.
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Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях
Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.