Происшествия

РБКРБКФСБ показала видео из цеха по производству наркотиков в Подмосковье

Центр общественных связей ФСБ опубликовал видеозапись задержания пятерых подозреваемых в изготовлении и продаже наркотиков. Группа действовала на территории Серпухова, где у них был свой цех.
Читать в источнике
Комментировать74

Подробнее о событии

В Серпухове накрыли крупную нарколабораторию

Оka.fm03:00

Российско-украинская ОПГ задержана в Серпухове за производство мефедрона

Интерфакс02:10

ФСБ изъяла в Подмосковье 66 кг наркотиков, которые подготовили к продаже в даркнете

РИАМО02:20

Сотрудники ФСБ задержали наркодилеров с торговой площадки Hydra в даркнете

Lenta.ru02:18

Шестьдесят шесть кило наркотиков, готовых к продаже в даркнете, изъяли в Серпухове

Подмосковье Сегодня02:26

ФСБ показала видео из цеха по производству наркотиков в Подмосковье

РБК03:01

В Подмосковье задержали группировку по производству мефедрона

ТАСС01:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 07:19, Ашберн
Политика

Глава фракции Зеленского поддержал отставку премьера

Глава президентской фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия поддержал премьер-министра Алексея Гончарука, который подал заявление об уходе, сообщает UNN.
Lenta.ru 04:39
Футбол

ЦСКА может опередить «Динамо» в борьбе за Соболева

Sports.ru 15 января в 07:40
Происшествия

СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.
RT на русском 06:08
Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 02:21
Происшествия

Два человека погибли в массовом ДТП под Барнаулом

Два человека стали жертвами массового ДТП под Барнаулом с участием 15 автомобилей.
Известия 06:04
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя купаться на Крещение

Рамблер 04:28
Происшествия

Отец случайно застрелил сына на охоте в Карачаево-Черкесии

Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего жителя республики за то, что во время охоты он по неосторожности выстрелил в своего сына.
ТАСС 06:19
Политика

Мишустин и Медведев встретились с правительством

Правительство Медведева ушло в отставку после анонсируемых президентом изменений в Конституции РФ.
Lenta.ru 05:54
Гаджеты

В Google Play нашли разряжающие смартфон приложения

Известия вчера в 20:24
Культура

Президент России поздравил Игоря Николаева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием певца и композитора Игоря Николаева.
Экономика сегодня 02:39
Происшествия

SSJ-100 «ИрАэро» сел на недостроенную полосу Домодедово

"Самолет SSJ-100 совершил штатную посадку на несданную в эксплуатацию полосу в Домодедово", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.
Интерфакс вчера в 08:29
Политика

Кудрин дал прогноз о новом составе правительства

Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Lenta.ru вчера в 09:57
Общество

В Москве вновь побит температурный рекорд

RT на русском 06:31
Политика

Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
Газета.Ru 05:14
Политика

Путин примет участие в берлинской конференции по Ливии

Президент России Владимир Путин примет участие в международной берлинской конференции по Ливии.
RT на русском 07:08
Музыка

Эминем выпустил новый альбом и клип

РИА Новости 04:12
Финансы

Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
РИА Новости вчера в 11:25
Хоккей

Тренер «Монреаля»: Илья Ковальчук делает отличную работу

МК-Спорт 04:34
Общество

Во ВШЭ захотели запретить политические высказывания от лица вуза

«В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 04:55
Общество

Меган Маркл посетила женский центр в Канаде

Пока принц Гарри (35) остался по делам в Великобритании, Меган Маркл (38) сыном Арчи отдыхают в Канаде.
Peopletalk 15 января в 07:56
Армия и оружие

Авианосец «Шарль де Голль» отправится на Ближний Восток

Франция направит свой авианосец «Шарль де Голль» на Ближний Восток для поддержки военных операции в регионе.
Красная весна вчера в 15:38
Политика

Главу комитета Рады по внешней политике уволили после секс-скандала

Верховная рада Украины отправила в отставку Богдана Яременко с поста главы парламентского комитета по вопросам внешней политики после секс-скандала.
Взгляд.ру 06:15
Происшествия

Тело экс-главы СНБ Армении нашли в Ереване

В Ереване обнаружили тело бывшего главы Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна с огнестрельным ранением.
Известия 06:17
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru 01:19
Политика

Кадыров временно оставил полномочия главы Чечни из-за болезни

Gazeta.SPb 15 января в 22:20
Политика

Почти половина россиян уверены в реализации послания Путина парламенту

Почти половина россиян считают, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будет реализовано, а около 40% полагают, что реализация послания повлияет на жизнь простых людей, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 06:54
Происшествия

Членов секты «бога Кузи» задержали в Москве

Русская Планета 07:11
Политика

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК вчера в 20:35
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram

Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram Напомним, что Сергей Лазарев является дважды папой.
Вокруг ТВ вчера в 09:02
Политика

Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях

Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру вчера в 09:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное