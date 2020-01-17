Центр общественных связей ФСБ опубликовал видеозапись задержания пятерых подозреваемых в изготовлении и продаже наркотиков. Группа действовала на территории Серпухова, где у них был свой цех.

ФСБ показала видео из цеха по производству наркотиков в Подмосковье

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Спорт ПКР уведомил CAS о намерении вступить в спор между WADA и РУСАДА Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление о намерении вступить в спор между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны.

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Общество Tilda объяснила блокировку сайта о «ростовском деле» После блокировки сайта о «ростовском деле» к Tilda обратились его владельцы и в течение часа он был разблокирован, утверждается в сообщении.

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Политика Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.