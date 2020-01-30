Общество

Мой БрянскМой БрянскФСБ показала видео из подпольной оружейной мастерской под Калугой

Арсенал оружия из подпольных мастерских был изъят в ряде регионов. Сегодня центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания сотрудников стрелкового клуба «Паритет-СВ». Об этом сообщает "РИА Новости".
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ФСБ опубликовала видео из подпольной оружейной мастерской под Калугой

Известия07:07

ФСБ опубликовала видео рейда на подпольную мастерскую по переделке оружия

РБК06:27

ФСБ разоблачила подпольную оружейную мастерскую при стрелковом клубе под Калугой

Интерфакс02:52

ФСБ показала видео из подпольной оружейной мастерской под Калугой

РИА Новости04:24

Руководители калужского стрелкового клуба создали подпольную оружейную мастерскую

ТАСС03:09

В калужском стрелковом клубе нашли подпольную мастерскую оружия

Российская газета03:52

Жесткое задержание подпольных оружейников бойцами ФСБ попало на видео

Lenta.ru03:38
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В иске, поданном в федеральный суд в Лос-Анджелесе в 2016 году, институт утверждал, что в микросхемах Broadcom с поддержкой Wi-Fi, используемых в сотнях миллионов смартфонов Apple iPhone, нарушены его патенты, относящиеся к технологии передачи данных.
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Жителей Ленинского района Саратова встревожило объявление о предстоящем измерении длины ванн.
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Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

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Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
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Путин поручил помочь пострадавшим при теракте в Беслане

Президент России Владимир Путин поручил помочь жителям города Беслана, которые пострадали в результате теракта 2004 года.
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Армия и оружие

Почему оружие столетней давности используется в конфликтах новейшего времени

Максим, увязший в джунглях За пределами бывшего СССР пулеметы системы Максима активнее всего использовались в ходе Корейской войны 1950 – 1953 гг. и Вьетнамской войны 1964 – 1975 годов.
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В России продлили каникулы студентам из Китая

Минобрнауки России приказало ректорам вузов продлить студентам из Китая каникулы до 2 марта. Приказ опубликован на сайте ведомства.
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Кассира магазина в Москве заподозрили в убийстве покупателя

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На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
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Учёные в Китае заявили о существовании антитела, которое может противостоять новому коронавирусу, вызывающему воспаление лёгких.
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Получены самые детальные снимки Солнца в истории

Национальный научный фонд США опубликовал самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю наблюдений.
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