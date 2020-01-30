Арсенал оружия из подпольных мастерских был изъят в ряде регионов. Сегодня центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания сотрудников стрелкового клуба «Паритет-СВ». Об этом сообщает "РИА Новости".

ФСБ показала видео из подпольной оружейной мастерской под Калугой

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