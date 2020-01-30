Общество

РИА НовостиРИА НовостиФСБ показала видео из подпольной оружейной мастерской под Калугой

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в четверг видео задержания сотрудников стрелкового клуба "Паритет-СВ", которые развернули в Калужской области цех по переделыванию охотничьего оружия в боевое.
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ФСБ ликвидировала мастерскую по переделке охотничьего оружия в боевое

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Российская газета03:52

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