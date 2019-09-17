Происшествия
РИА НовостиНа российских пограничников напали в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны, на которой находились браконьеры, напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ. Инцидент произошел в районе банки Кито-Ямато в российской исключительной экономической зоне.
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Армия и оружие
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Политика Сегодня вчера в 12:19
Общество
Омбудсмен Титов анонсировал создание черного списка судей
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов объявил, что намерен создать черный список российских судей.
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Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»
Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru 12:24
Авто
Skoda запустила производство первого гибрида
На заводе компании Skoda в Квасинах началось серийное производство первого гибридного автомобиля в истории компании -- седана Superb iV.
Motor 12:35
Общество
«Диссернет» опубликовал «рейтинг» худших ректоров России
«Диссернет» выпустил доклад о худших ректорах России, в чьих диссертациях есть некорректные заимствования и плагиат.
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Состояние Заворотнюк улучшилось
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Для болельщиков из России не подтвердили 18 тысяч билетов на ОИ-2020
Как сообщила РИА Новости директор по внешним связям официального билетного агента Олимпийского комитета РФ по продаже билетов на ОИ-2020 на территории России Мария Тарасова, до сих пор не получено подтверждение на запрошенные 18 тысяч билетов.
Ридус 14:19
Футбол
Шахтер — Манчестер Сити 0:3
Стали известны стартовые составы донецкого «Шахтёра» и «Манчестер Сити» на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
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Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY вчера в 14:51
Финансы
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Президент США Дональд Трамп обвинил главу ФРС Джерома Пауэлла в отсутствии смелости и дальновидности.
RT на русском 16:14
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Музыка
Умер бывший барабанщик группы «Центр» Александр Васильев
Музыкант Гарик Сукачёв сообщил, что бывший барабанщик группы «Центр» Александр Васильев скончался.
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Суд вернул дело Губайдулина в прокуратуру
РИА Новости 05:08
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Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
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Трансплантация кала от физически крепких стариков сделала мышей сильнее
Результаты показали, что мыши, которым пересадили кал участников из первой группы, хватались на 6,4 процента сильнее, чем те, которым провели трансплантацию от пожилых людей из второй группы.
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Политика
В ЛНР прокомментировали отказ Киева подписывать формулу Штайнмайера
Полпред самопровозглашённой ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего считает странным решение Киева не подписывать формулу Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса в составе украинского государства.
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Футбол
Бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен скончался
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Ирина Шейк упала, исполняя шутливый эротический танец
34-летняя Ирина Шейк на пару со своей подругой устроила зажигательное шоу, станцевав весьма горячий танец в стиле тверк.
Экспресс газета 16:15
Шоу-бизнес
Опубликовано видео с мужем Заворотнюк в столичной клинике
Фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, заметили в одной из столичных больниц.
ФАН 08:29
Политика
«Дима, отдай»: Путин пошутил про бюрократию
Российский президент Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:27
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Зеленский провел телефонные переговоры с Пенсом
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом.
Газета.Ru 16:31
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Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
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Известия вчера в 09:25
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Как пояснил специалист, за последние 10 лет заболеваемость раком выросла на 23,7% в то время как смертность за это же время практически не изменилась — ее удается удерживать на уровне 197,9 случая на 100 тыс. человек.
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Технологии
В сеть попала схема слежки за россиянами через мобильные телефоны
Сотрудники Nokia случайно слили в общий доступ механизм слежки за россиянами через мобильные телефоны.
Lenta.ru 11:39
Политика
Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
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