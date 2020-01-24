Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиФСБ показала на видео схроны со взрывчаткой в Крыму

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в пятницу видео схронов со взрывчаткой, созданных жителем Крыма, работавшим на украинские спецслужбы.
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с чего всё началось
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в обустроенных им в Симферополе тайниках изъято 9 электродетонаторов, 3 запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг», — говорится на сайте
 ведомства.
Известия02:49

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ФСБ показала на видео схроны со взрывчаткой в Крыму

РИА Новости05:30

ФСБ нашла в Крыму схроны со взрывчаткой, оборудованные по заданию спецслужб Украины

ТАСС02:48

ФСБ опубликовала видео тайника со взрывчаткой в Крыму

ИА Крыминформ03:26

Крымчанин устроил в Симферополе тайники с боеприпасами по заданию спецслужб Украины

КП - Крым03:17

В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

RT на русском02:57

ФСБ задержала жителя Крыма, по заданию Киева оборудовавшего схроны с взрывчаткой

Интерфакс02:50

Схроны со взрывчаткой по заданию украинских спецслужб хранил местный житель в Крыму

Крым 2404:25
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В Крыму задержан новый Сенцов

Вести.UZ03:03
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«Зенит» объявил об уходе Матиаса Краневиттера

Аргентинский полузащитник Матиас Краневиттер покинул санкт-петербургский "Зенит", сообщается на официальной странице футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 06:20
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Сменился руководитель Калининградской железной дороги

Руководитель Калининградской железной дороги Виктор Голомолзин покидает свой пост.
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Поляки намерены вытеснить Россию из Балтийского моря

По Балтийскому морю ежегодно проходят туристические суда, перевозящие 20-30 млн круизных пассажиров, и около 1100 круизных судов, при этом в Калининградскую область заходят не более десяти судов в год.
Взгляд.ру 03:18
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РБК 05:21
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Космос

Ученые обнаружили необычно много кислорода в атмосфере древней звезды

РИА Новости 04:09
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Минздрав РФ назвал угрозой для населения новый коронавирус из Китая

Новый коронавирус, вспышка которого была зафиксирована в Китае, представляет опасность для населения России.
ФАН 21 января в 09:14
Происшествия

Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу

Газета.Ru 01:41
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Коммерсантъ 02:03
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Женская сборная России по водному поло вышла в финал чемпионата Европы

Сборная России в полуфинале по пенальти обыграла команду Голландии и вышла в финал женского чемпионата Европы по водному поло в Венгрии.
Реальное время вчера в 13:32
Политика

Лукашенко разъяснил ситуацию с закупкой нефти из России

Белорусский лидер Александр Лукашенко разъяснил ситуацию с закупкой нефти из России.
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Наука

Ученые восстановили голос 3000-летней мумии

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РИА Новости 01:54
Авто

В России появились новые штрафы для водителей

Например, с марта прошлого года столичные камеры начали штрафовать за въезд на вафельную разметку (так называемую «вафельницу», ограничивающую въезд на перекресток при образовании затора спереди) на 1000 рублей.
Автоновости дня вчера в 04:50
Общество

Росстат сообщил о сокращении населения России второй год подряд

Росстат уже второй год подряд заявляет об убыли населения: по официальным данным, в 2018 г. население сократилось на 99 700 человек.
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Политика

Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию

Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
REGNUM вчера в 04:00
Теннис

Осака проиграла 15-летней Гауфф в матче третьего круга Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака потерпела поражение от американки Кори Гауфф в матче третьего круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
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Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины

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РИА Новости 06:16
Общество

Все рейсы из Уханя в Москву отменены из-за коронавируса

Все рейсы из международного аэропорт китайского города Ухань в Москву отменены по причине распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Национальная служба новостей 04:06
Игры

В сети появился новый геймплейный ролик с Джокером в Mortal Kombat 11

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Футбол

Новичок «Рубина» Игнатьев: инициатором трансфера стал Галицкий

Ранее сообщалось, что аргентинский полузащитник Матиас Краневиттер ушел из петербургского "Зенита".
Газета.Ru 06:37
Фигурное катание

Российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл чемпионат Европы

Российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл чемпионат Европы в австрийском Граце. Он набрал 272,89 балла по сумме двух программ.
ТК Звезда вчера в 16:27
Политика

В ООН поддержали предложение Путина о саммите лидеров пяти стран

Некоторые участники уже поддержали предложение. В ООН поддержали предложение Владимира Путина о саммите лидеров пяти стран.
Piter.tv вчера в 23:55
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Посол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского

Речь президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины была некорректно переведена, сообщил посол Украины в Румынии Александр Баньков 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.
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Происшествия

В Германии россиянина осудили за подготовку теракта, пишут СМИ

Суд в Берлине приговорил 32-летнего россиянина к 5 годам 4 месяцам заключения за подготовку теракта, сообщила в пятницу газета Morgenpost.
РИА Новости 06:24
Происшествия

В Чите проверят данные о живущей в заброшенном доме семье с детьми

РБК 02:25
Общество

Винника экстрадировали во Францию

Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
ТАСС вчера в 16:04
Автоспорт

Мотогонщик Эдвин Стравер скончался после аварии на «Дакаре»

RT на русском 05:37
Общество

Собянин рассказал о мерах предосторожности при строительстве ЮВХ

Градоначальник уточнил, что выявленные в ходе дополнительных исследований незначительные следы загрязнения, по мнению специалистов, не препятствуют строительству ЮВХ.
РБК 04:05
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