Происшествия
РИА НовостиФСБ показала на видео схроны со взрывчаткой в Крыму
Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в пятницу видео схронов со взрывчаткой, созданных жителем Крыма, работавшим на украинские спецслужбы.
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с чего всё началось
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в обустроенных им в Симферополе тайниках изъято 9 электродетонаторов, 3 запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг», — говорится на сайте ведомства.Известия02:49
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:59, Ашберн
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Матиаса Краневиттера
Аргентинский полузащитник Матиас Краневиттер покинул санкт-петербургский "Зенит", сообщается на официальной странице футбольного клуба в Twitter.
Транспорт
Сменился руководитель Калининградской железной дороги
Руководитель Калининградской железной дороги Виктор Голомолзин покидает свой пост.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Общество
Умерла старейший хирург России Алла Левушкина
В Рязани на 93-м году жизни умерла хирург-проктолог Алла Левушкина.
Общество
Поляки намерены вытеснить Россию из Балтийского моря
По Балтийскому морю ежегодно проходят туристические суда, перевозящие 20-30 млн круизных пассажиров, и около 1100 круизных судов, при этом в Калининградскую область заходят не более десяти судов в год.
Политика
Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского
Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Здоровье
Минздрав РФ назвал угрозой для населения новый коронавирус из Китая
Новый коронавирус, вспышка которого была зафиксирована в Китае, представляет опасность для населения России.
Общество
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Спорт
Женская сборная России по водному поло вышла в финал чемпионата Европы
Сборная России в полуфинале по пенальти обыграла команду Голландии и вышла в финал женского чемпионата Европы по водному поло в Венгрии.
Политика
Лукашенко разъяснил ситуацию с закупкой нефти из России
Белорусский лидер Александр Лукашенко разъяснил ситуацию с закупкой нефти из России.
Наука
Ученые восстановили голос 3000-летней мумии
В Великобритании ученым удалось восстановить голос жреца Несьямуна, который умер в Египте около трех тысяч лет назад.
Авто
В России появились новые штрафы для водителей
Например, с марта прошлого года столичные камеры начали штрафовать за въезд на вафельную разметку (так называемую «вафельницу», ограничивающую въезд на перекресток при образовании затора спереди) на 1000 рублей.
Общество
Росстат сообщил о сокращении населения России второй год подряд
Росстат уже второй год подряд заявляет об убыли населения: по официальным данным, в 2018 г. население сократилось на 99 700 человек.
Политика
Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию
Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
Теннис
Осака проиграла 15-летней Гауфф в матче третьего круга Australian Open
Японская теннисистка Наоми Осака потерпела поражение от американки Кори Гауфф в матче третьего круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
Общество
Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины
Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев вновь оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.
Общество
Все рейсы из Уханя в Москву отменены из-за коронавируса
Все рейсы из международного аэропорт китайского города Ухань в Москву отменены по причине распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Игры
В сети появился новый геймплейный ролик с Джокером в Mortal Kombat 11
Футбол
Новичок «Рубина» Игнатьев: инициатором трансфера стал Галицкий
Ранее сообщалось, что аргентинский полузащитник Матиас Краневиттер ушел из петербургского "Зенита".
Фигурное катание
Российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл чемпионат Европы
Российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл чемпионат Европы в австрийском Граце. Он набрал 272,89 балла по сумме двух программ.
Политика
В ООН поддержали предложение Путина о саммите лидеров пяти стран
Некоторые участники уже поддержали предложение. В ООН поддержали предложение Владимира Путина о саммите лидеров пяти стран.
Политика
Посол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского
Речь президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины была некорректно переведена, сообщил посол Украины в Румынии Александр Баньков 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Происшествия
В Германии россиянина осудили за подготовку теракта, пишут СМИ
Суд в Берлине приговорил 32-летнего россиянина к 5 годам 4 месяцам заключения за подготовку теракта, сообщила в пятницу газета Morgenpost.
Общество
Винника экстрадировали во Францию
Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
Автоспорт
Мотогонщик Эдвин Стравер скончался после аварии на «Дакаре»
Общество
Собянин рассказал о мерах предосторожности при строительстве ЮВХ
Градоначальник уточнил, что выявленные в ходе дополнительных исследований незначительные следы загрязнения, по мнению специалистов, не препятствуют строительству ЮВХ.