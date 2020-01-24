с чего всё началось

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в пятницу видео схронов со взрывчаткой, созданных жителем Крыма, работавшим на украинские спецслужбы.

ФСБ показала на видео схроны со взрывчаткой в Крыму

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