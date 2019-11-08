Происшествия

ИзвестияИзвестияФСБ показала видео задержания членов ячейки финансистов ИГ в Дагестане

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео задержания двух жительниц Дагестана, подозреваемых в финансировании запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ). По предварительным данным, им удалось собрать и переправить боевикам более 10 млн рублей.
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ФСБ показала видео задержания членов ячейки финансистов ИГ в Дагестане

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Опубликовано видео задержания «финансистов» ИГ* в Дагестане

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