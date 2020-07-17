Происшествия

ТАССТАССФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей. Как следует из видео, мужчину задержали в его автомобиле.
Читать в источнике
Комментировать2,9K
с чего всё началось
"Задержан
 гражданин одной из центрально-азиатских республик 1988 года рождения, планировавший совершение террористического акта с использованием зажигательных устройств в местах массового скопления людей по указанию главарей международных террористов", - говорится в сообщении.
Инфорос06:43

Подробнее о событии

В Хабаровске несанкционированные митинги притягивают террористов

Transsibinfo07:23

ФСБ: В Хабаровске предотвращён теракт в «местах массового скопления людей»

Фонтанка.Ру06:57

ФСБ показала на видео задержание боевика в Хабаровске

РИА Новости09:01

ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске

Коммерсантъ06:59

ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске — видео

Life.ru06:57

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Хабаровске

Интерфакс07:02

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ТАСС07:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 12:43, Ашберн
Шоу-бизнес

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре

РИА Новости 10:23
3
Армия и оружие

Четверо украинских военных умерли после испытаний американской вакцины

Луганск, 17 июля 2020, 19:27 — REGNUM Испытания американской вакцины от коронавирусной инфекции на украинских военных закончились четырьмя летальными исходами, сообщает 17 июля ЛуганскИнформЦентр.
REGNUM 12:27
3
Происшествия

Прошли прения по делу о гибели президента компании Total

Прения сторон по скандальному уголовному делу о гибели Кристофа де Маржери прошли в Солнцевском райсуде Москвы лишь спустя три года после начала процесса.
Коммерсантъ 10:31
Общество

Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова называла лидерами по созданию вакцины Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА.
РИА Новости 11:02
348
Политика

В Турции назвали ожидаемую дату запуска авиасообщения с Россией

В Турции ожидают, что пассажирские авиаперевозки с Россией, приостановленные из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, будут возобновлены 25 июля.
Lenta.ru 10:53
9
Игры

Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по «Принцу Персии»

Ubisoft показала дебютные скриншоты Prince of Persia: The Dagger of Time.
Игромания.ру 10:48
4
Политика

Лукашенко обещал рассказать Мишустину о странных вещах на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал рассказать премьеру РФ Михаилу Мишустину о "странных вещах", происходящих во время кампании по выборам главы Белоруссии.
РИА Новости 10:44
21
Политика

Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17

Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru 10:49
340
Музыка

Сергей Дружко «вернулся в YouTube» ролью в клипе про рептилоидов

Источник фото: YouTube Звезда многочисленных «мемов», интернет-шуток, вернулся ролью сыщика, искателя паранормального, в частности рептилоидов, о которых идёт визуальное повествование в клипе.
Pokatim.ru 08:00
Футбол

«Локомотив» победил ЦСКА и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

Клуб вырвал победу из рук ЦСКА и со счетом 2:1 пробил себе дорогу к Лиге чемпионов.
CT news вчера в 17:31
Наука

У побережья Калифорнии обнаружены глубоководные рыбы-невидимки

Океанологами из США было обнаружено шестнадцать разновидностей глубоководных рыб у побережья Калифорнии, отражающих лишь 0,04 процента падающего на них цвета.
Discover24 08:11
9
Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8% во II квартале

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 8% в годовом выражении во II квартале 2020 года, в I полугодии - на 3,7%, следует из данных Росстата.
ТАСС 12:08
7
Общество

Все российские регионы преодолели пик коронавируса

Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 прошли все российские регионы. Это официальные статистические данные.
Вести.Ru 03:45
959
Игры

Paradox Interactive купила создателей Surviving the Aftermath

Игромания.ру 10:27
Политика

В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:36
23
Происшествия

В Ростове-на-Дону из-за ливней затопило дома и детские сады

Из-за сильных ливней в Ростове-на-дону и Батайске затопило жилые дома, детские сады и вокзал, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
РБК 08:01
4
Экономика

Россия удивит Запад восстановлением экономики

Для выхода из кризиса России потребуется вдвое больше времени, чем мировой экономике – минимум четыре года, считают эксперты британского центра EIU.
Взгляд.ру 07:56
3
Общество

«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»

РБК 05:40
1
Происшествия

Журналиста «Медиазоны» обвиняют в неповиновении полицейскому, сломавшему ему руку

Корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, который получил травму на избирательном участке в Санкт-Петербурге, вызвали в полицию для составления трех административных протоколов.
Коммерсантъ 12:13
1
Экономика

Собянин ожидает восстановления экономики Москвы в течение полугода

Мэр Москвы Сергей Собянин дал прогноз темпов восстановления экономики российской столицы.
Коммерсантъ 11:48
5
Общество

Россиянам бесплатно раздадут земельные участки в Арктике

Lenta.ru вчера в 09:22
1K
Политика

На Украине у задержанного изъяли медали в честь 75-летия Победы

Lenta.ru 03:13
3
Общество

Москвич выиграл в лотерею более 300 млн рублей

Говорит Москва 11:24
27
Общество

Решение по протесту Renault ожидается в августе

В воскресенье вечером команда Renault подала протест против машин Racing Point, подозревая, что RP20 не является самостоятельной разработкой команды.
F1news.ru вчера в 08:37
Футбол

Имитировавших половой акт игроков «Зенита» предложили наказать

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили считает, что игроков «Зенита» Сердара Азмуна и Артема Дзюбу следует отстранить от участия в матче Кубка России против «Спартака».
Lenta.ru 11:58
Армия и оружие

Двое украинских диверсантов убиты при попытке проникнуть в ДНР

Басурин Представитель ДНР уточнил, что потери ВСУ — двое убитых.
REGNUM 09:46
1
Автоспорт

Льюис Хэмилтон доминирует в первой тренировке Гран При Венгрии

Действующий чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон возглавил первую часть пятничных свободных заездов Гран При Венгрии, а Mercedes «привезла» полсекунды всем остальным.
Autosport.com.ru 06:37
Общество

Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
597
Здоровье

Симптом, который пациенты часто принимают за гастрит, назвал онколог

Врач-онколог и хирург Иван Карасев назвал симптом, который часто принимают за гастрит.
МедиаПоток вчера в 04:41
14
Общество

В офисе ФБК проходят обыски в рамках дела Навального о клевете

Обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проходят в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного в отношении Алексея Навального, сообщил РИА Новости адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин.
РИА Новости 09:43
769
Как работают Яндекс.Новости?
Главное