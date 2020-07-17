с чего всё началось

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей. Как следует из видео, мужчину задержали в его автомобиле.

Происшествия Прошли прения по делу о гибели президента компании Total Прения сторон по скандальному уголовному делу о гибели Кристофа де Маржери прошли в Солнцевском райсуде Москвы лишь спустя три года после начала процесса.

Политика Лукашенко обещал рассказать Мишустину о странных вещах на выборах Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал рассказать премьеру РФ Михаилу Мишустину о "странных вещах", происходящих во время кампании по выборам главы Белоруссии. 21

Политика Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17 Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны. 340

Музыка Сергей Дружко «вернулся в YouTube» ролью в клипе про рептилоидов Источник фото: YouTube Звезда многочисленных «мемов», интернет-шуток, вернулся ролью сыщика, искателя паранормального, в частности рептилоидов, о которых идёт визуальное повествование в клипе.

Футбол «Локомотив» победил ЦСКА и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов Клуб вырвал победу из рук ЦСКА и со счетом 2:1 пробил себе дорогу к Лиге чемпионов.

Наука У побережья Калифорнии обнаружены глубоководные рыбы-невидимки Океанологами из США было обнаружено шестнадцать разновидностей глубоководных рыб у побережья Калифорнии, отражающих лишь 0,04 процента падающего на них цвета. 9

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