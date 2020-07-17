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ТАСС
ТАСС

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей. Как следует из видео, мужчину задержали в его автомобиле.В источнике
С чего всё началось
"Задержан
 гражданин одной из центрально-азиатских республик 1988 года рождения, планировавший совершение террористического акта с использованием зажигательных устройств в местах массового скопления людей по указанию главарей международных террористов", - говорится в сообщении.
Инфорос07:42
Подробнее о событии
Transsibinfo

В Хабаровске несанкционированные митинги притягивают террористов

Transsibinfo07:23
Интерфакс

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Хабаровске

Интерфакс07:02
ТАСС

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ТАСС07:24
Коммерсантъ

ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске

Коммерсантъ06:59
Life.ru

ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске — видео

Life.ru06:57
Фонтанка.Ру

ФСБ: В Хабаровске предотвращён теракт в «местах массового скопления людей»

Фонтанка.Ру06:57
РИА Новости

ФСБ показала на видео задержание боевика в Хабаровске

РИА Новости09:01
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В Калмыкии начальник колонии задержан за пособничество террористам

Элиста, 17 июля 2020, 16:38 — REGNUM Начальник исправительной колонии № 2 в Республике Калмыкия задержан по подозрению в пособничестве террористам — террористическая ячейка была создана заключенными и действовала прямо на территории колонии.
REGNUM09:38
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С-400 взвинтили цену на F-35

В январе портал Flight Global, ссылаясь на заявление представителя американской корпорации Lockheed Martin, головного разработчика и производителя F-35 Lightning II, сообщил, что цена одного F-35 Lightning II упала до исторически низкой отметки в 77,9 миллиона долларов, а угрозой продажам истребителей является высокая стоимость летного часа, составляющая 35 тысяч долларов.
Lenta.ru10:29
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Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новостивчера в 09:54
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ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру

Уголовное дело о ДТП со смертельным исходом против актера Михаила Ефремова передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ09:36
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Рабочие «Лахта Центра» в Петербурге завершили забастовку

Ранее в пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что рабочие, большинство из которых трудовые мигранты, в пятницу устроили забастовку в районе "Лахта Центра" в Петербурге, требуя выплат, выходящих "за рамки трудовых договоров".
РИА Новости09:48
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В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru10:36
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