ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
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ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей. Как следует из видео, мужчину задержали в его автомобиле.В источнике
С чего всё началось
"Задержан
гражданин одной из центрально-азиатских республик 1988 года рождения, планировавший совершение террористического акта с использованием зажигательных устройств в местах массового скопления людей по указанию главарей международных террористов", - говорится в сообщении.
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