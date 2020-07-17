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ТАСС
ТАСС

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей. Как следует из видео, мужчину задержали в его автомобиле.В источнике
С чего всё началось
"Задержан
 гражданин одной из центрально-азиатских республик 1988 года рождения, планировавший совершение террористического акта с использованием зажигательных устройств в местах массового скопления людей по указанию главарей международных террористов", - говорится в сообщении.
Инфорос07:42
Подробнее о событии
Transsibinfo

В Хабаровске несанкционированные митинги притягивают террористов

Transsibinfo07:23
Интерфакс

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Хабаровске

Интерфакс07:02
Фонтанка.Ру

ФСБ: В Хабаровске предотвращён теракт в «местах массового скопления людей»

Фонтанка.Ру06:57
Коммерсантъ

ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске

Коммерсантъ06:59
Life.ru

ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске — видео

Life.ru06:57
РИА Новости

ФСБ выложила видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

РИА Новости09:01
ТАСС

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ТАСС07:24
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В России началась внезапная проверка войск Южного и Западного округов

Внезапная проверка войск стартовала в России по поручению президента Владимира Путина, говорится в заявлении министра обороны Сергея Шойгу, распространенном Национальным центром управления обороной России.
РБК04:59
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Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
Lenta.ruвчера в 10:26
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В ДНР сообщили об отражении диверсионной вылазки украинских силовиков

Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что двое украинских военнослужащих погибли при попытке проникнуть в Донецкую народную республику (ДНР) прошлой ночью.
RT на русском09:26
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