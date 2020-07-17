Происшествия
RT на русскомФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ распространила видеозапись спецоперации в Хабаровске, где был задержан подозреваемый в подготовке теракта. Ранее спецслужба сообщила о предотвращении теракта.
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Финансы
Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая
Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля.
Известия 05:35
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в августе
Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидается в августе в России.
РЕН ТВ 07:05
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости 04:46
Здоровье
Онколог назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит
Российский онколог назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:56
Политика
В МИД Китая осудили решение Великобритании по Huawei
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что КНР предпримет меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 15 июля в 06:02
Религия
Синод РПЦ призвал сохранить особый статус Святой Софии
Возведенный в VI веке памятник византийской архитектуры, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, храм-музей Святой Софии получил статус музея в 1935 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.
Интерфакс 07:04
Происшествия
СК назвал основной мотив преступной деятельности губернатора Фургала
Обвиняемый в организации заказных убийств губернатор Хабаровского края Сергея Фургал принимал решения о совершении преступлений с целью продвижения собственных бизнес-интересов, утверждает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.
РАПСИ вчера в 11:23
Хоккей
Российский хоккеист Тезиков скончался в возрасте 42 лет
Rambler News Service 05:42
Общество
Граждане РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Политика
Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
Армия и оружие
Погибший под Горловкой диверсант был американским наемником и нацистом
Диверсант, погибший на окраине Горловки (ДНР), тело которого 15 июля передали на подконтрольную Киеву территорию, являлся американским наемником, сообщил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
ИА Красная Весна вчера в 08:27
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ вчера в 04:30
Политика
Песков назвал недопустимыми инструкции по освещению митингов в СМИ
В Кремле считают недопустимым инструкции для СМИ о том, как именно надо освещать митинги.
Известия 07:00
Общество
Аксенов сообщил об упрощении процедуры доставки топлива в Крым
Газета "Коммерсантъ" 16 июля сообщила, что поставщики и перевозчики топлива столкнулись с проблемами при доставке нефтепродуктов в Крым несмотря на то, что грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту, которое должно было стать выгодной ценовой альтернативой перемещению грузов на пароме, было открыто с 1 июля.
ТАСС 06:25
Экономика
Назван срок выхода российской экономики из кризиса
Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года.
Lenta.ru вчера в 04:03
Футбол
Депутаты Госдумы попросят РФС и Минспорт оставить «Оренбург» в РПЛ
Депутат Государственной думы Игорь Сухарев заявил, что он вместе с другими депутатами направит письма министру спорта и президентам РФС и РПЛ с просьбой оставить "Оренбург" в премьер-лиге на следующий сезон.
РИА Новости 06:56
Общество
В московском офисе Фонда борьбы с коррупцией проводят обыски
Следователи проводят обыски в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
ТАСС 07:11
Общество
Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей
Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:29
Общество
Сотрудник Сбербанка уволился после обвинений в домогательствах
Сотрудник дочерней компании Сбербанка Руслан Гафаров в Twitter объявил об увольнении после обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании.
РИА Новости 07:32
Религия
В Екатеринбурге на Царский крестный ход вышли 10 000 человек
В ночь с 16 на 17 июля в уральской столице прошёл Царский крестных ход. 10 000 человек прошли от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы.
АиФ Урал 03:08
Политика
ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России
"Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.
Российская газета 04:37
Происшествия
В Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что там собрались более сотни рабочих, которые требуют выплатить им обещанные сверхурочные.
РИА Новости 05:49
Общество
Рособрнадзор опроверг заявления о слишком сложных ЕГЭ по химии
В Рособрнадзоре сообщили, что экзаменационная модель контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по химии прошла общественно-профессиональное обсуждение летом-осенью 2019 года, была утверждена и опубликована в ноябре 2019 года.
ТАСС 07:28
Армия и оружие
Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка Вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Газета.Ru 06:04
Армия и оружие
Шесть боевых кораблей для ВМФ России заложат на трех верфях страны
Строительство сразу шести боевых кораблей начнется на трех верфях России 16 июля, сообщает телеканал «Санкт–Петербург».
ИА Красная Весна вчера в 06:11
Происшествия
Главврач волгоградской поликлиники умерла от COVID-19
РИА Новости 07:44
Происшествия
В Петербурге завели дело после протестной акции с перекрытием Невского
Сотрудники правоохранительных органов Центрального района возбудили административное дело.
Evo-rus.com 06:31
Общество
Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов
Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости 15 июля в 08:28
Происшествия
Олег Мезрин: «Расследование дел бывших министров продолжается»
"Продолжается расследование уголовных дел в отношении нескольких бывших министров и иных должностных лиц нашего региона", - сообщил и.о. руководителя управления.
Взгляд-инфо 07:06
Происшествия
Задержанному Александру Гайдуку вменяют мошенничество на 10 млн рублей
Злоумышленника задержали при получении 2 млн рублей, а всего задокументировано получение 10 млн рублей.
Четвертая Власть 06:53