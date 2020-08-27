Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК

ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного

ФСБ России опубликовала видео задержания военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения, которого подозревают в шпионаже и передаче секретных данных украинской разведке. На записи видно, как мужчина в форме идет по улице с пакетами, когда его задерживают силовики и сажают в машину.В источнике
Подробнее о событии
Банкфакс

В Барнауле задержан военнослужащий РВСН по подозрению в передаче гостайны Украине (обновлено)

Банкфакс04:25
АМИТЕЛ

Раскрыта личность задержанного за госизмену алтайского военного

АМИТЕЛ04:31
РИА Новости

ФСБ показала видео задержания военнослужащего ракетных войск в Барнауле

РИА Новости03:40
ТАСС

ФСБ показала кадры задержания военнослужащего РВСН за госизмену

ТАСС03:02
Интерфакс

В Барнауле задержали ракетчика по подозрению в работе на украинскую разведку

Интерфакс02:41
Эхо Москвы

ФСБ объявила о задержании в Барнауле военнослужащего ракетных войск стратегического назначения

Эхо Москвы07:11
Толк

ФСБ подтвердила задержание военного из Барнаула по подозрению в госизмене

Толк02:57

Спрос на вторичное жилье в Москве в августе вырос на 30%

По данным исследования, в настоящее время каждая седьмая сделка на вторичном рынке жилья проходит с условно инвестиционной целью, а число покупателей, обладающих незаемными средствами, с начала лета выросло вдвое.
Интерфакс06:04
3

В Петербурге осужден торговец аккаунтами каршеринга «Делимобиль»

Санкт-Петербург, 27 августа 2020, 16:23 — REGNUM В Петербурге мужчина создавал аккаунты граждан в популярном сервисе каршеринга «Делимобиль» без ведома самих людей, а затем продавал учетные записи по сходной цене тем, кто хотел воспользоваться каршерингом под чужим именем.
REGNUM09:23
1

Польша отреагировала на план Путина по Белоруссии

«Правительство [Польши] призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларуси под ложным предлогом "восстановления контроля" — враждебного акта, нарушающего международное право и права белорусского народа, который должен самостоятельно решать свою судьбу», — отреагировал Моравецкий.
Lenta.ru09:55
11

Минздрав рассказал, когда в Россию придет вторая волна коронавируса

По словам главного инфекциониста Минздрава РФ Владимира Челанова, в ближайшее время в России ожидается некритичный рост заболеваемости – динамика КОВИД-19 вырастет в осенне-зимний период на фоне других респираторных вирусных инфекций.
Evo-rus.comвчера в 08:11
139

Forbes удалил статью о зачислении дочери Игоря Шувалова на бюджет МГУ

В статье за авторством Андрея Злобина и Владимира Моторина, вышедшей 26 августа, сообщалось, что фамилия полной тезки Анастасии Шуваловой, дочери Игоря Шувалова, попала в список абитуриентов, зачисленных на бюджетное отделение факультета психологии МГУ, хотя хотя на ЕГЭ она получила на 100 баллов меньше, чем остальные абитуриенты.
Весьма10:12
11