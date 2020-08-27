ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного
Смотрите также
Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму
МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального
Навального и Соболь обязали выплатить 88 млн иска лично Пригожину
Путин оценил текущий уровень цен на нефть
Путин рассказал о самочувствии дочери после вакцинации от коронавируса
Мишустин заявил о выделении 34 млрд рублей на детские выплаты
Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО
Песков назвал недобросовестной конкуренцией санкции США против НИИ
В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест
Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США
Мятежники в Мали освободили экс-президента Кейта
ЦБ и Visa предупредили об утечке данных 55 тыс. банковских карт
Российские банки начали вводить комиссии за ведение счетов в евро
Подсчитаны потери России от коронавируса
Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов
В Сочи автохам обматерил инспектора ДПС и напал на служебную машину
Лукашенко заявил о желании Польши присоединить Гродненскую область
Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии
Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму
Прокуратура не нашла причины для уголовного дела из-за Навального
Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного
Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок
Группа из 30 человек напала на здание посольства Ливии в Минске
Лукашенко назвал условие начала переговоров с оппозицией
«АвтоВАЗ» начал производство новой версии универсала Granta Cross
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
ЦБ и Visa предупредили об утечке данных 55 тыс. банковских карт
Путин пообещал появление еще одной вакцины от коронавируса в сентябре
Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов
ФСБ России опубликовала видео задержания военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения, которого подозревают в шпионаже и передаче секретных данных украинской разведке. На записи видно, как мужчина в форме идет по улице с пакетами, когда его задерживают силовики и сажают в машину.В источнике
Подробнее о событии