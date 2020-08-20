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Lenta.ru
Lenta.ru

ФСБ показала видео задержания похитителей лидера ополченцев Донбасса

Ранее 20 августа сообщалось, что сотрудники ФСБ России помешали Службе безопасности Украины (СБУ) похитить одного из лидеров ополчения Донбасса и вывезти его на Украину. Похищение готовил сотрудник СБУ по фамилии Байдала, причастный к убийству главы ДНР Александра Захарченко.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины похитить лидера народного ополчения Донбасса

ФСБ задержала семерых человек за попытку похищения одного из лидеров народного ополчения Донбасса, организованного спецслужбами Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
ТАСС02:31
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URA.Ru

В России сорвали похищение лидера ополчения Донбасса

URA.Ru03:29
Комсомольская правда

Сотрудники СБУ пытались похитить лидера народного ополчения Донбасса

Комсомольская правда02:39
Коммерсантъ

ФСБ помешала СБУ похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса

Коммерсантъ02:56
РИА Новости

СБУ пыталась похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса

РИА Новости02:53
RT на русском

ФСБ пресекла попытку похитить лидера народного ополчения Донбасса

RT на русском02:53
ТАСС

В Москве арестовали участников банды, готовивших похищение мужчины и его вывоз на Украину

ТАСС03:41
Интерфакс

ФСБ предотвратила похищение одного из лидеров ополчения Донбасса

Интерфакс03:13

Жириновскому отказали в свидании с Фургалом в СИЗО «Лефортово»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что ему и еще нескольким членам партии не позволили встретиться с бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, который находится в СИЗО «Лефортово».
РБКвчера в 07:35
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Трамп интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию

Бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор рассказал, что президент Дональд Трамп интересовался в 2018 году, можно ли продать Пуэрто-Рико или обменять на Гренландию.
Российская газета17:34
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Обама обвинил Трампа в гибели 170 тыс. человек от коронавируса

Смерть 170 тыс. человек, заразившихся коронавирусом, стала результатом непрофессионализма президента Дональда Трампа, говорится в выдержках из заявления бывшего главы государства Барака Обамы, которое он сделал на съезде Демократической партии.
РБК01:35
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