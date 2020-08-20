ФСБ показала видео задержания похитителей лидера ополченцев Донбасса
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Ранее 20 августа сообщалось, что сотрудники ФСБ России помешали Службе безопасности Украины (СБУ) похитить одного из лидеров ополчения Донбасса и вывезти его на Украину. Похищение готовил сотрудник СБУ по фамилии Байдала, причастный к убийству главы ДНР Александра Захарченко.В источнике
С чего всё началось
ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины похитить лидера народного ополчения Донбасса
ФСБ задержала семерых человек за попытку похищения одного из лидеров народного ополчения Донбасса, организованного спецслужбами Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
ТАСС02:31
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