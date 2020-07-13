ФСБ распространила видеозапись задержания в Ростовской области сторонников террористической организации «Исламское государство»*, планировавших теракты в медицинских и учебных заведениях.

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Общество СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей. 153

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Политика Турция сохранит Айя-Софию как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Турецкие власти заявили, что после трансформации храма Святой Софии в действующую мечеть, здание сохранит свой статус памятника всемирного наследия ЮНЕСКО. 10

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