Происшествия
Вести.RuГотовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
В Ростовской области предотвратили теракты в больницах и школах, которые готовили сторонники ИГ (запрещена в РФ). Законспирированная ячейка группировки состояла из шести человек, пятерых из них задержали, а главарь подорвал себя во время спецоперации.
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Происшествия
Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте областной прокуратуры.
RT на русском 05:36
Общество
Третья несогласованная акция в поддержку Фургала прошла в Хабаровске
Третья несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, сообщает ТАСС 12 июля.
Известия вчера в 12:45
Кино
В тизере второго сезона сериала «Сквозь снег» появился Шон Бин
Телепрограмма 06:14
Авто
Седан FAW Bestune B2-Concept анонсировал новый стиль бренда
На домашнем автошоу в китайском Чанчуне компания FAW презентовала новый концепт-кар FAW Bestune B2-Concept.
CarsWeek.ru 05:51
Политика
В Кремле прокомментировали возможный выход Киева из минских соглашений
Если Украина выйдет из Минских соглашений, это не понравится никому из участников "нормандской четверки", уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российская газета вчера в 07:33
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Происшествия
У СИЗО «Лефортово» начались задержания журналистов
Интерфакс 07:11
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Происшествия
Следующее заседание по делу Соколова состоится 15 июля
В Петербурге 15 июля состоится очередное заседание по делу Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко.
Neva.Today 07:28
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Происшествия
СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива
Коммерсантъ вчера в 10:55
Экономика
РСТЦ: четверть российских торговых центров могут закрыться к осени
Четверть российских торговых центров могут закрыться к осени, говорится в сообщении Российского совета торговых центров (РСТЦ).
РИА Новости 06:11
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Общество
Второй компонент вакцины от коронавируса ввели еще 20 россиянам
Еще 20 добровольцам ввели второй компонент вакцины от коронавируса.
ФедералПресс 07:17
Происшествия
Бывший топ-менеджер «Росгосстраха» признан виновным в растрате ₽2 млрд
Дорогомиловский суд Москвы признал бывшего вице-президента компании "Росгосстрах" Сергея Хачатурова виновным в присвоении и растрате на сумму более 2 млрд руб. "Хачатуров совершил присвоение и растрату имущества в особо крупном размере с использованием своего служебного положения", — цитирует приговор агентство ТАСС.
РБК 07:35
Шоу-бизнес
Рудковская помирилась с Ритой Дакотой, похвалив ее новый альбом в Сети
В социальной сети Instagram четыре поста продюсер посвятила новому альбому Дакоты, расхвалив его со всех сторон.
ФАН 06:04
Футбол
CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске исполнила её хит на свадьбе
Даже наоборот - большинство отреагировавших на это видео фолловеров отреагировали негативно, написав, что Наташа просто неудачно копирует свою сестру, да еще и исполняет её песни, на что якобы не имеет морального права.
Bimru.ru 03:22
Происшествия
В Китае водитель автобуса утопил 21 человека из-за проблем с жильем
Пекин, 13 июля 2020, 07:35 — REGNUM Водитель, утопивший автобус в водохранилище в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, потреблял алкоголь перед тем, как произошел инцидент в связи с неудовлетворенностью своей жизнью, сообщает 12 июля агентство Синьхуа.
REGNUM 00:35
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Общество
В Прикамье разрешили работу аттракционов в парках отдыха
Пермь, 13 июля 2020, 14:20 — REGNUM В Пермском крае разрешена работа аттракционов в парках отдыха и культуры, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 07:20
Экономика
Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости вчера в 03:56
Армия и оружие
Президент Азербайджана рассказал о «разрушительных ударах» по армянским войскам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы республики нанесли «разрушительные удары» по армянским войскам на границе, отомстив за своих погибших.
Lenta.ru 07:09
Общество
Посольство Венгрии сообщило о смене санитарных условий въезда в страну
Посольство Венгрии в Москве сообщило, что венгерское правительство намерено с 15 июля изменить правила въезда на территорию страны, касающиеся только санитарных условий въезда.
RT на русском 06:00
Путешествия
Россияне назвали главные ожидания от дальнейшего снятия ограничений
Почти половина россиян, опрошенных аналитиками «ЧекСкан Research» (результаты исследования есть у РБК), заявили, что от дальнейшего снятия карантинных мер больше всего ждут разрешения выехать за рубеж.
РБК 06:22