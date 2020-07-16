Информация о передаче советником главы Роскосмоса Иваном Сафроновым сведений, содержащих государственную тайну, чешским спецслужбам была передана из СВР, сообщил ТАСС адвокат Иван Павлов.

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Служба внешней разведки (СВР) сообщила Федеральной службе безопасности (ФСБ), что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передал чешским спецслужбам сведения, содержащие государственную тайну. Об этом заявил адвокат Иван Павлов, передает ТАСС.

ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от СВР

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