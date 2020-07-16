Общество

ИнтерфаксИнтерфаксФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от генерала СВР

ФСБ получила информацию о том, что журналист Иван Сафронов передал Чехии сведения, составляющие гостайну, от Службы внешней разведки, сообщение подписал генерал СВР, сообщил адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
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с чего всё началось

Адвокат: информация о передаче Сафроновым гостайны чешским спецслужбам поступила из СВР

Информация о передаче советником главы Роскосмоса Иваном Сафроновым сведений, содержащих государственную тайну, чешским спецслужбам была передана из СВР, сообщил ТАСС адвокат Иван Павлов.
ТАСС04:27

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Данные о передаче Сафроновым гостайны стали известны от СВР

РИА Новости05:43

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ТАСС04:30

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Коммерсантъ05:25

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Фонтанка.Ру03:14

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РБК05:05
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Два новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в «Уфе»

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Политика

В Кремле отреагировали на угрозы санкций США по «Северному потоку — 2»

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Общество

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Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

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Коммерсантъ вчера в 07:56
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Происшествия

В Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика

Газета.Ru 05:32
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Политика

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Переизбранному на второй срок президенту Польши Анджею Дуде позвонил генеральный секретарь ООН, бывший премьер министр Португалии Антониу Гуттериша.
Каскад 03:03
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Общество

Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины

Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru 05:14
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Экономика

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Происшествия

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Газета.Ru 05:37
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Вопрос с открытием ресторанов в Калининграде решится в пятницу

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Каскад 05:51
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Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

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Путин и Меркель обсудили необходимость выполнения Минских соглашений

Известия вчера в 09:05
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Армия и оружие

В США российский «Маркер» сочли плохой идеей

Российские боевые роботы «Маркер» с голосовой активацией могли бы превратиться в огромную катастрофу для противников РФ, но сама идея управления ними на поле боя, которую прорабатывают в Фонде перспективных исследований (ФПИ), вызывает недоумение.
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Футбол

«Манчестер Сити» презентовал новую домашнюю форму

Пресс-служба "Манчестер Сити" презентовала новую форму, в которой команда будет проводить домашние матчи в следующем сезоне.
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В России профессия врача стала самой востребованной во время эпидемии

Минэкономики России составило рейтинг самых востребованных профессий в России в апреле–мае.
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Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 11:35
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В Саратовской области от коронавируса скончалась 68-летняя женщина

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На несанкционированной акции в Москве задержали 12 несовершеннолетних

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Песков не стал комментировать слухи о назначении врио главы Хабаровского края

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