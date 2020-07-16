Общество

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Информация о передаче советником главы «Роскосмоса» Иваном Сафроновым гостайны спецслужбам Чехии поступила от генерала Службы внешней разведки (СВР). Об этом 16 июля сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов.
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Адвокат: информация о передаче Сафроновым гостайны чешским спецслужбам поступила из СВР

Информация о передаче советником главы Роскосмоса Иваном Сафроновым сведений, содержащих государственную тайну, чешским спецслужбам была передана из СВР, сообщил ТАСС адвокат Иван Павлов.
ТАСС04:27

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ФСБ получила данные о госизмене Сафронова от генерала разведки

Ведомости06:45

ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от генерала СВР

Интерфакс04:31

В ФСБ уверены, что Сафронов передавал секретную информацию через иностранца

Газета.Ru06:18

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РБК05:05

Следствие считает, что Сафронов передавал секреты через иностранца

РИА Новости05:59

Адвокат: данные о передаче Сафроновым гостайны стали известны от СВР

Коммерсантъ05:25

Адвокат: заключения специалистов в деле Сафронова основываются на формальных перечнях

ТАСС04:30
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