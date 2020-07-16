Информация о передаче советником главы Роскосмоса Иваном Сафроновым сведений, содержащих государственную тайну, чешским спецслужбам была передана из СВР, сообщил ТАСС адвокат Иван Павлов.

с чего всё началось

Информация о передаче советником главы «Роскосмоса» Иваном Сафроновым гостайны спецслужбам Чехии поступила от генерала Службы внешней разведки (СВР). Об этом 16 июля сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов.

ФСБ получила данные о госизмене Сафронова от генерала СВР

Политика Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей». 526

Общество Российскую вакцину от коронавируса протестируют на Ближнем Востоке Вторая фаза тестирования российской вакцины от коронавируса, которую разработал Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершится 3 августа, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев на брифинге, передает корреспондент РБК. 68

Происшествия На Кубани судью заподозрили в получении взятки Судья на Кубани подозревается в получении взятки в 1 миллион рублей за неправосудное решение о праве собственности на 67 объектов в Темрюкском районе, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю. 8

Общество Суд удалил из зала адвоката Сафронова за отказ от неразглашения Мосгорсуд удалил с заседания одного из адвокатов журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, потому что защитник отказался дать подписку о неразглашении государственной тайны.

Авто ЕЭК определила запрещенные к установке подержанные запчасти На днях «Автоновости дня» сообщили о том, что в России запретят ремонтировать автомобили подержанными и восстановленными запчастями. 277

Общество Реаниматолог призвал уральцев вернуться на самоизоляцию Медик считает, что лучшая помощь сейчас — «не по пляжам и озёрам болтаться, а самоизоляцию соблюдать». 28

Армия и оружие Погибший под Горловкой диверсант был «наемником из США», заявили в ДНР Погибший на окраине Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике украинский диверсант, тело которого в среду было передано на подконтрольную Киеву территорию - это "наемник из США", имеющий опыт боевых действий в Ираке, сообщил в четверг журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. 10

Политика Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг.

Гаджеты Huawei расширяет список смартфонов для EMUI 10.1 Обновление оболочки EMUI 10.1 теперь доступно еще 39 смартфонам Huawei и Honor, сообщает ToDay News Ufa.

Экономика Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета. 479

Политика Госдума поддержала законопроект о защите территориальной целостности Согласно законопроекту, к экстремизму предлагается приравнять нарушение территориальной целостности России, отчуждение части ее территории, а также призывы к таким действиям. 2,1K

Здоровье Украину поделят на четыре зоны с разными сценариями обучения школьников из-за коронавируса С 1 сентября Украину в зависимости от эпидемической ситуации поделят на зоны с разными сценариями обучения для школьников.

Футбол «Челси» намерен купить Облака и может включить в сделку Кепу Согласно источнику, лондонский клуб оценивает 27-летнего голкипера как минимум в 100 млн фунтов, но хотел бы включить в сделку одного из игроков, чтобы сбить цену.

Политика Председатель «Укргазбанка» Шевченко назначен главой НБУ Председатель правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко назначен главой Национального банка Украины.

Происшествия На Сахалине группу мигрантов заподозрили в домогательствах к мальчикам По словам заявительницы, группа неизвестных мужчин пытались осуществить действия сексуального характера по отношению к трем малолетним мальчикам от 7 до 9 лет. 9