Общество
ИзвестияФСБ получила данные о госизмене Сафронова от генерала СВР
Информация о передаче советником главы «Роскосмоса» Иваном Сафроновым гостайны спецслужбам Чехии поступила от генерала Службы внешней разведки (СВР). Об этом 16 июля сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов.
Читать в источнике
Оценить354
с чего всё началось
Информация о передаче советником главы Роскосмоса Иваном Сафроновым сведений, содержащих государственную тайну, чешским спецслужбам была передана из СВР, сообщил ТАСС адвокат Иван Павлов.ТАСС04:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 07:35, Ашберн
Политика
Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции
На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
RT на русском 05:47
Общество
Российскую вакцину от коронавируса протестируют на Ближнем Востоке
Вторая фаза тестирования российской вакцины от коронавируса, которую разработал Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершится 3 августа, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев на брифинге, передает корреспондент РБК.
РБК 05:58
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК вчера в 08:03
Армия и оружие
Объединять КБ Микояна и Гуревича с КБ Сухого не планируют
Инженерные школы "МиГа" и "Сухого" остаются и продолжают развиваться в рамках каждого конструкторского бюро.
РИА Новости 04:39
Происшествия
На Кубани судью заподозрили в получении взятки
Судья на Кубани подозревается в получении взятки в 1 миллион рублей за неправосудное решение о праве собственности на 67 объектов в Темрюкском районе, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
РИА Новости 07:05
Политика
Германия отказалась менять политику по «Северному потоку-2» из-за США
Германия – основной получатель газа из России – не раз давала понять, что приветствует строительство «Северного потока-2».
RuNews24.ru 05:21
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Общество
Суд удалил из зала адвоката Сафронова за отказ от неразглашения
Мосгорсуд удалил с заседания одного из адвокатов журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, потому что защитник отказался дать подписку о неразглашении государственной тайны.
РБК 07:26
Авто
ЕЭК определила запрещенные к установке подержанные запчасти
На днях «Автоновости дня» сообщили о том, что в России запретят ремонтировать автомобили подержанными и восстановленными запчастями.
Автоновости дня 01:23
Общество
Реаниматолог призвал уральцев вернуться на самоизоляцию
Медик считает, что лучшая помощь сейчас — «не по пляжам и озёрам болтаться, а самоизоляцию соблюдать».
АиФ Урал 05:12
Происшествия
В Москве женщина умерла после операции по липосакции
РИА Новости 06:13
Армия и оружие
Погибший под Горловкой диверсант был «наемником из США», заявили в ДНР
Погибший на окраине Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике украинский диверсант, тело которого в среду было передано на подконтрольную Киеву территорию - это "наемник из США", имеющий опыт боевых действий в Ираке, сообщил в четверг журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
РИА Новости 07:00
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Российская газета 04:17
Общество
Антипов уличил в махинациях следствие по делу MH17
Технический эксперт высказался о работе следственной группы в Нидерландах, проведшую реконструкцию авиакатастрофы малайзийского рейса MH17.
ToDay News Ufa вчера в 00:21
Политика
Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД
Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг.
РИА Новости 07:21
Гаджеты
Huawei расширяет список смартфонов для EMUI 10.1
Обновление оболочки EMUI 10.1 теперь доступно еще 39 смартфонам Huawei и Honor, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 06:50
Экономика
Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан
Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета вчера в 10:51
Политика
Госдума поддержала законопроект о защите территориальной целостности
Согласно законопроекту, к экстремизму предлагается приравнять нарушение территориальной целостности России, отчуждение части ее территории, а также призывы к таким действиям.
РБК 14 июля в 09:01
Здоровье
Украину поделят на четыре зоны с разными сценариями обучения школьников из-за коронавируса
С 1 сентября Украину в зависимости от эпидемической ситуации поделят на зоны с разными сценариями обучения для школьников.
Украина.ру 01:51
Футбол
«Челси» намерен купить Облака и может включить в сделку Кепу
Согласно источнику, лондонский клуб оценивает 27-летнего голкипера как минимум в 100 млн фунтов, но хотел бы включить в сделку одного из игроков, чтобы сбить цену.
Soccer.ru 13 июля в 22:02
Политика
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц
Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости вчера в 14:27
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения
На товузском направлении азербайджано-армянской границы возобновились бои, сообщили в минобороны Азербайджана.
Газета.Ru 03:35
Политика
Председатель «Укргазбанка» Шевченко назначен главой НБУ
Председатель правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко назначен главой Национального банка Украины.
Газета.Ru 04:48
Происшествия
На Сахалине группу мигрантов заподозрили в домогательствах к мальчикам
По словам заявительницы, группа неизвестных мужчин пытались осуществить действия сексуального характера по отношению к трем малолетним мальчикам от 7 до 9 лет.
Piter.tv 06:17
Общество
Белоруссия закупила у США второй танкер с 80 тыс. тонн нефти
Белоруссия закупила у США второй танкер с 80 тыс. тонн нефти, которая поступит в республику в августе.
Газета.Ru 03:19
Общество
Познер описал Россию одним словом
Телеведущий Владимир Познер в интервью, опубликованном на сайте «Познер Online», описал несколько понятий одним словом.
Lenta.ru 06:24
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
Evo-rus.com 01:36