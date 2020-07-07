Федеральная служба безопасности попросила суд арестовать бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова на время следствия, передает ТАСС. Официально журналисту пока не предъявлено обвинение в госизмене. Материалы дела Сафронова поступили в Лефортовский суд Москвы.

ФСБ попросила суд арестовать Ивана Сафронова по делу о госизмене

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