Происшествия
ДождьФСБ попросила суд арестовать Ивана Сафронова по делу о госизмене
Федеральная служба безопасности попросила суд арестовать бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова на время следствия, передает ТАСС. Официально журналисту пока не предъявлено обвинение в госизмене. Материалы дела Сафронова поступили в Лефортовский суд Москвы.
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Суд по делу советника главы «Роскосмоса» Сафронова пройдет в закрытом режиме
Комсомольская правда06:10
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Политика
Задержанного по подозрению в госизмене Сафронова привезли в суд
Задержанного по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова привезли в Лефортовский суд Москвы, сообщает корреспондент РБК.
РБК 10:22
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК 12:17
Общество
Нерест трески может помешать строительству «Северного потока — 2»
Ещё одно препятствие создает нерест трески в июле и августе, когда любые строительные работы в зоне нереста запрещены, — отметили эксперты.
News.ru 10:54
Происшествия
В Москве ураган снес фруктовую палатку с людьми
Московский Комсомолец 10:51
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
Происшествия
Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции
ТАСС вчера в 11:34
Общество
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
Общество
Президент Бразилии Болсонару заразился коронавирусом
Тест президента Бразилии Жаира Болсонару на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.
ТАСС 11:35
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе с должности генерального директора Томаса Цорна.
Известия 08:27
Общество
«Аэрофлот» оставил 71 животное в Шанхае из-за подозрений в контрабанде
Как сообщает РИА Новости, официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин заявил, что на вывозной рейс пришли 39 пассажиров с клетками, в которых было 71 животное.
Невские Новости 10:13
Экономика
Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
Минэкономразвития России опровергает данные о резком падении доходов населения, появившиеся ранее в СМИ со ссылкой на исследование "Росгосстрах жизни" и научно-технического центра "Перспектива".
ТАСС 10:02
Общество
На курортах Черного моря из-за засухи ввели подачу воды по графику
РБК Краснодар 11:51
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»
Призер олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек», 25-летней актрисой Елизаветой Арзамасовой.
Lenta.ru 11:31
Гаджеты
Появились предполагаемые спецификации видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 и 3070 Ti
Игромания.ру 12:09
Кино
Джей Джей Абрамс станет продюсером нового фильма о Джоне Константине
В сети продолжают расползаться слухи о перезагрузке фильма об экзорцисте и борце с исчадием ада Джоне Константине.
Piter.tv 07:24
Общество
Глава ВОЗ заявил, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут
Пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика.
ТАСС 11:36
Футбол
Краснодар — Зенит 2:4
Кубань 24 05 июля в 15:28
Общество
ФСБ задержала семерых членов террористической организации в Крыму
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
РБК 06:27
Общество
В Белграде введут комендантский час из-за эпидемии коронавируса
Президент Сербии Александар Вучич заявил о введении в столице страны комендантского часа в связи с эпидемией коронавируса.
ТАСС 12:14
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:17
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
Политика
Мэр Харькова заявил о праве крымчан на референдум в 2014 году
Мэр украинского города Харьков Геннадий Кернес заявил, что крымчане в 2014 году имели право провести референдум, после которого полуостров был включен в состав России.
Lenta.ru 11:28
Шоу-бизнес
Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович
ВладТайм вчера в 13:15
Политика
Трампа предупредили о знании английского языка Путиным
Дэвид Пеппер, являющийся председателем Демократической партии в штате Огайо, предупредил президента США Дональда Трампа о том, что Владимир Путин хорошо знает английский язык.
CT news 11:31
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК 06:54
Шоу-бизнес
Муж актрисы Анастасии Макеевой бросил ее ради подопечной Богомолова
Как рассказала СМИ близкая подруга Макеевой по имени Полина, Александр завел роман с подопечной режиссера Константина Богомолова — актрисой Екатериной Седик.
iReactor 04:37