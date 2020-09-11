Общество

РБКРБКФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
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с чего всё началось

В ФСБ обратились из-за высказываний дизайнера Артемия Лебедева

ФСБ проводит доследственную проверку высказываний дизайнера Артемия Лебедева по поводу черкесов и памятника "Родина-мать зовет", сообщил РИА Новости адвокат Владимир Слащев.
РИА Новости14:37

Подробнее о событии

Активист, пожаловавшийся в ФСБ на Лебедева, озвучил свои требования

Московский Комсомолец19:50

ФСБ взялась за Артемия Лебедева из-за слов о черкесах и «Родине-матери»

Lenta.ru15:08

Против Лебедева попросили возбудить дело из-за высказываний

RT на русском16:32

ФСБ начала проверку из-за слов Артемия Лебедева о сносе памятника русским солдатам в Сочи

ТАСС15:53

Председатель черкесской диаспоры обратился в ФСБ из-за высказываний Артемия Лебедева

Коммерсантъ15:14

Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру

РИА Новости18:22

«Не надо сажать, пусть извинится». В черкесской диаспоре объяснили, чего хотят от Лебедева

Телеканал 360°15:58
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Армия и оружие

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Известия 22:14
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Единоборства

Боксер Федор Чудинов победил Умара Садика и защитил титул WBA Gold

РИА Новости 17:18
Общество

В Росгидромете назвали регионы, в которые придёт бабье лето

Что касается других названных регионов, то в них тёплый период «не дотягивает» по продолжительности до понятия бабьего лета, объяснил метеоролог.
REGNUM 22:14
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Политика

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM 19:24
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Теннис

Немец Зверев стал первым финалистом US Open

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.
Коммерсантъ 20:57
Происшествия

МВД выяснило, чем занимался Навальный в Томске перед отравлением

Mockva.ru 03:46
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Здоровье

Коронавирус: последние новости 12 сентября. Создана обнаруживающая COVID маска, россияне не хотят ставить прививку

За последние сутки COVID-19 диагностирован у 325 527 тысяч человек по всему миру.
URA.Ru 23:00
Политика

РФПИ: Российской вакциной заинтересовались еще 5 штатов Бразилии

Власти сразу нескольких бразильских штатов выразили заинтересованность в российской вакцине от COVID-19 "Спутник V", сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.
Российская газета 17:40
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Кино

Сериал «Ходячие мертвецы» закроют после 11-го сезона в 2022 году

Evo-rus.com вчера в 00:40
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Шоу-бизнес

Пользователи назвали хайпом пост Решетовой о разрыве с Тимати

Рэпер со своей мамой Симоной Юнусовой и дочерью Алисой отдыхал в Греции, а первая вице-мисс Россия-2014 с 10-месячным сыном Ратмиром проводила время у отца Тимати во Франции.
Газета.Ru 07:38
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Шоу-бизнес

Сестра Кардашьян собрала 12 миллионов лайков пикантным снимком

Менее, чем за сутки, пост набрал почти 12 миллионов лайков. Поклонники отметили, что младшая сестра Кардашьян выглядит сногсшибательно.
РЕН ТВ 19:52
Авто

«АвтоВАЗ» подвел итоги конкурса на название для новой модели Lada

Победителя определили для каждой социальной сети.
Evo-rus.com 14:48
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Общество

Главного судмедэксперта Минздрава России уволили

Главного внештатного специалиста по судебно-медицинской экспертизе, директора Центра судмедэкспертизы Минздрава России Андрея Ковалева освободили от должности.
Lenta.ru 09:01
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Шоу-бизнес

Ким Кардашьян затравили из-за пляжного фото и сравнили с животным

Подписчики 39-летней звезды сравнивали её с животными и не забывали напомнить о большом количестве пластических операций.
CT news 17:08
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Армия и оружие

США сообщили о потере двух МиГ-29 ЧВК Вагнера в Ливии

США сообщили о потере двух МиГ-29 частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Ливии.
Lenta.ru 17:49
17
Происшествия

В Тамбовской области при падении легкомоторного самолета погиб пилот

Легкомоторный самолет «Бекас Х-32» потерпел крушение вблизи села Никольское Мичуринского района Тамбовской области, пилот воздушного судна погиб.
Коммерсантъ 15:19
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Политика

Кремль не обсуждает идею введения минимального гарантированного дохода

В Кремле не обсуждается идея введения минимального гарантированного дохода для россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:49
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Общество

Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ

Сообщается, что право на бесплатную газификацию загородного жилья получат все жители регионов, участвующих в пилотном проекте, вне зависимости от того, сколько времени они проводят на своих участках.
Труд вчера в 12:02
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Происшествия

Заключенные кузбасской колонии устроили пир с запеченным поросенком

В кемеровской колонии № 37 заключенные устроили застолье, главным блюдом которого стал запеченный поросенок.
Вести.Ru вчера в 15:13
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Кино

Актер сериала «Сверхъестественное» выпросил прощальный сувенир

Актер Дженсен Эклс, исполняющий роль Дина Винчестера в сериале «Сверхъестественное», после завершения проекта собирается забрать себе на память сувенир со съемок.
МИР 24 09 сентября в 17:21
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Происшествия

Мужчина и трехлетняя девочка стали жертвами пожара в Подмосковье

Во время пожара в частном доме в подмосковном Пушкино погибли мужчина и трехлетная девочка.
Газета.Ru 23:19
Политика

США ввели санкции против России и Украины за вмешательство в выборы

Как сообщает ToDay News Ufa, санкции Соединенных Штатов были введены против россиян Антона Андреева, Дарьи Аслановой, а также Артема Лифшица за кибератаки, как предполагается.
ToDay News Ufa 13:25
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Происшествия

На похороны вора в законе Зятька начали стягивать ОМОН

Lenta.ru 05:10
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Культура

В Москве объявили конкурс на переделку Мавзолея

В положении о конкурсе оргкомитет утверждает: «Нахождение вождя Великой Октябрьской социалистической революции В.И. Ленина в Мавзолее на Красной площади в Москве, в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого, входит в противоречие с современными представлениями о фиксации «вечной памяти» и является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя».
Профиль 23:27
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Шоу-бизнес

Лобода в коротком платье восхитила подписчиков «видом снизу»

Подписчики певицы были восхищены «видом снизу» и стройными ногами Лободы.
ФАН 23:32
Армия и оружие

Главком ВКС: Бомбардировщики США отрабатывали на учениях удары по РФ

Американские стратегические бомбардировщики В-52Н Stratofortress 28 августа на учениях Allied Sky отрабатывали авиаудары по территории России.
Российская газета 08:29
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Происшествия

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

"Подлежат рассмотрению 23 сентября 2020 года: рассмотрение представления председателя СК РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Добрыниной Юлии Валериевны по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ", - говорится в сообщении.
РИА Новости 19:08
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Общество

Несанкционированный митинг в Хабаровске не собрал и тысячи человек

REGNUM 22:56
Общество

Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре

Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Уфимские Заметки вчера в 09:31
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Общество

Сокамерники рассказали о поведении в СИЗО осужденного Михаила Ефремова

Вечерний курьер 15:33
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