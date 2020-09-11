Общество
РБКФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм
Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
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с чего всё началось
ФСБ проводит доследственную проверку высказываний дизайнера Артемия Лебедева по поводу черкесов и памятника "Родина-мать зовет", сообщил РИА Новости адвокат Владимир Слащев.РИА Новости14:37
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Общество
В Росгидромете назвали регионы, в которые придёт бабье лето
Что касается других названных регионов, то в них тёплый период «не дотягивает» по продолжительности до понятия бабьего лета, объяснил метеоролог.
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате
Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
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Немец Зверев стал первым финалистом US Open
Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.
Коммерсантъ 20:57
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Коронавирус: последние новости 12 сентября. Создана обнаруживающая COVID маска, россияне не хотят ставить прививку
За последние сутки COVID-19 диагностирован у 325 527 тысяч человек по всему миру.
URA.Ru 23:00
Политика
РФПИ: Российской вакциной заинтересовались еще 5 штатов Бразилии
Власти сразу нескольких бразильских штатов выразили заинтересованность в российской вакцине от COVID-19 "Спутник V", сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.
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Кино
Сериал «Ходячие мертвецы» закроют после 11-го сезона в 2022 году
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Пользователи назвали хайпом пост Решетовой о разрыве с Тимати
Рэпер со своей мамой Симоной Юнусовой и дочерью Алисой отдыхал в Греции, а первая вице-мисс Россия-2014 с 10-месячным сыном Ратмиром проводила время у отца Тимати во Франции.
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Шоу-бизнес
Сестра Кардашьян собрала 12 миллионов лайков пикантным снимком
Менее, чем за сутки, пост набрал почти 12 миллионов лайков. Поклонники отметили, что младшая сестра Кардашьян выглядит сногсшибательно.
РЕН ТВ 19:52
Авто
«АвтоВАЗ» подвел итоги конкурса на название для новой модели Lada
Победителя определили для каждой социальной сети.
Evo-rus.com 14:48
Общество
Главного судмедэксперта Минздрава России уволили
Главного внештатного специалиста по судебно-медицинской экспертизе, директора Центра судмедэкспертизы Минздрава России Андрея Ковалева освободили от должности.
Lenta.ru 09:01
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян затравили из-за пляжного фото и сравнили с животным
Подписчики 39-летней звезды сравнивали её с животными и не забывали напомнить о большом количестве пластических операций.
CT news 17:08
Армия и оружие
США сообщили о потере двух МиГ-29 ЧВК Вагнера в Ливии
США сообщили о потере двух МиГ-29 частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Ливии.
Lenta.ru 17:49
Происшествия
В Тамбовской области при падении легкомоторного самолета погиб пилот
Легкомоторный самолет «Бекас Х-32» потерпел крушение вблизи села Никольское Мичуринского района Тамбовской области, пилот воздушного судна погиб.
Коммерсантъ 15:19
Политика
Кремль не обсуждает идею введения минимального гарантированного дохода
В Кремле не обсуждается идея введения минимального гарантированного дохода для россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:49
Общество
Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ
Сообщается, что право на бесплатную газификацию загородного жилья получат все жители регионов, участвующих в пилотном проекте, вне зависимости от того, сколько времени они проводят на своих участках.
Труд вчера в 12:02
Происшествия
Заключенные кузбасской колонии устроили пир с запеченным поросенком
В кемеровской колонии № 37 заключенные устроили застолье, главным блюдом которого стал запеченный поросенок.
Вести.Ru вчера в 15:13
Кино
Актер сериала «Сверхъестественное» выпросил прощальный сувенир
Актер Дженсен Эклс, исполняющий роль Дина Винчестера в сериале «Сверхъестественное», после завершения проекта собирается забрать себе на память сувенир со съемок.
МИР 24 09 сентября в 17:21
Происшествия
Мужчина и трехлетняя девочка стали жертвами пожара в Подмосковье
Во время пожара в частном доме в подмосковном Пушкино погибли мужчина и трехлетная девочка.
Газета.Ru 23:19
Политика
США ввели санкции против России и Украины за вмешательство в выборы
Как сообщает ToDay News Ufa, санкции Соединенных Штатов были введены против россиян Антона Андреева, Дарьи Аслановой, а также Артема Лифшица за кибератаки, как предполагается.
ToDay News Ufa 13:25
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В Москве объявили конкурс на переделку Мавзолея
В положении о конкурсе оргкомитет утверждает: «Нахождение вождя Великой Октябрьской социалистической революции В.И. Ленина в Мавзолее на Красной площади в Москве, в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого, входит в противоречие с современными представлениями о фиксации «вечной памяти» и является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя».
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Шоу-бизнес
Лобода в коротком платье восхитила подписчиков «видом снизу»
Подписчики певицы были восхищены «видом снизу» и стройными ногами Лободы.
ФАН 23:32
Армия и оружие
Главком ВКС: Бомбардировщики США отрабатывали на учениях удары по РФ
Американские стратегические бомбардировщики В-52Н Stratofortress 28 августа на учениях Allied Sky отрабатывали авиаудары по территории России.
Российская газета 08:29
Происшествия
Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной
"Подлежат рассмотрению 23 сентября 2020 года: рассмотрение представления председателя СК РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Добрыниной Юлии Валериевны по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ", - говорится в сообщении.
РИА Новости 19:08
Общество
Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре
Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Уфимские Заметки вчера в 09:31
Общество
Сокамерники рассказали о поведении в СИЗО осужденного Михаила Ефремова
Вечерний курьер 15:33