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РБК
РБК

ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В ФСБ обратились из-за высказываний дизайнера Артемия Лебедева

ФСБ проводит доследственную проверку высказываний дизайнера Артемия Лебедева по поводу черкесов и памятника "Родина-мать зовет", сообщил РИА Новости адвокат Владимир Слащев.
РИА Новостивчера в 14:37
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Активист, пожаловавшийся в ФСБ на Лебедева, озвучил свои требования

Московский Комсомолец19:50
РИА Новости

Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру

РИА Новости18:22
ТАСС

ФСБ начала проверку из-за слов Артемия Лебедева о сносе памятника русским солдатам в Сочи

ТАССвчера в 15:53
RT на русском

Против Лебедева попросили возбудить дело из-за высказываний

RT на русскомвчера в 16:32
Коммерсантъ

Председатель черкесской диаспоры обратился в ФСБ из-за высказываний Артемия Лебедева

Коммерсантъвчера в 15:14
Lenta.ru

ФСБ взялась за Артемия Лебедева из-за слов о черкесах и «Родине-матери»

Lenta.ruвчера в 15:08
Телеканал 360°

«Не надо сажать, пусть извинится». В черкесской диаспоре объяснили, чего хотят от Лебедева

Телеканал 360°вчера в 15:58

Андрей Турчак заявил о профнепригодности одного из депутатов Госдумы

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия», экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак заявил о профессиональной непригодности депутата Государственной думы Сергея Вострецова.
Псковская Лента Новостейвчера в 05:26
19

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) по просьбе главы Следственного Комитета России Александра Быстрыкина рассмотрит вариант привлечения председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Юлии Добрыниной к уголовной ответственности за мошенничество.
РБК19:58
37

В Приморье бывшего вице-губернатора суд отправил под домашний арест

Владивосток, 11 сентября 2020, 09:07 — REGNUM Задержанному 9 сентября бывшему первому вице-губернатору Приморья Василию Усольцеву суд в закрытом формате определил меру пресечения в ходе заседания 11 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.
REGNUMвчера в 02:07
39

В Кузбассе проверят информацию о банкете в колонии строгого режима

Мариинская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и следственное управление СК РФ начали проверку публикаций в СМИ о банкете в честь проводов на свободу одного из осужденных колонии строгого режима.
Российская газетавчера в 08:13
54

Китайские военные примут участие в учениях «Кавказ-2020» в России

«В соответствии с договоренностями между Китаем и Россией китайские военные направят личный состав в Астраханскую область в России для участия в стратегических учениях «Кавказ-2020», которые пройдут с 21 по 26 сентября», — говорится в сообщении.
РБК10 сентября в 02:55
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Почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса

Почти половина — 45,6% россиян не планируют делать прививку против коронавируса, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
Ведомостивчера в 06:18
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Ключевого фигуранта дела Фургала выпустили из СИЗО под домашний арест

Именно Мистрюков дал признательные показания о том, что Фургал является одним из организаторов убийства и покушения на убийство хабаровских бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольского в 2004-2005 годах.
ProUfu.ru10 сентября в 09:41
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Иранский министр осудил Charlie Hebdo за карикатуру на пророка

Тегеран, 11 сентября 2020, 08:05 — REGNUM 10 сентября министр культуры и исламской ориентации Аббас Салехи осудил французский журнал Charlie Hebdo за публикацию оскорбительных карикатур на пророка Мухаммеда, заявив, что оскорбление не демонстрирует свободу выражения мнений, а скорее является «поркой тела и души мусульман».
REGNUMвчера в 01:05
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ruвчера в 02:25
2,5K

Ученый рассказал, как купить кусочек Луны

Доставленный СССР и США на Землю лунный грунт не продается, но желающие все же могут приобрести кусочек Луны - упавшие на Землю лунные метеориты, однако стоить это будет очень дорого, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.
РИА Новости18:09

РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте

Внедрение механизма "пользователь платит" произойдет с расчетом на стимулирование эксплуатации общественного транспорта и сокращение пользования личным транспортом в крупных городах.
РИА Новостивчера в 20:38
6,7K