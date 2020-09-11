ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм
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ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм
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Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).В источнике
С чего всё началось
В ФСБ обратились из-за высказываний дизайнера Артемия Лебедева
ФСБ проводит доследственную проверку высказываний дизайнера Артемия Лебедева по поводу черкесов и памятника "Родина-мать зовет", сообщил РИА Новости адвокат Владимир Слащев.
РИА Новостивчера в 14:37
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«Не надо сажать, пусть извинится». В черкесской диаспоре объяснили, чего хотят от Лебедева
Телеканал 360°вчера в 15:58
Председатель черкесской диаспоры обратился в ФСБ из-за высказываний Артемия Лебедева
Коммерсантъвчера в 15:14