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РБК
РБК

ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В ФСБ обратились из-за высказываний дизайнера Артемия Лебедева

ФСБ проводит доследственную проверку высказываний дизайнера Артемия Лебедева по поводу черкесов и памятника "Родина-мать зовет", сообщил РИА Новости адвокат Владимир Слащев.
РИА Новостивчера в 14:37
Подробнее о событии
РИА Новости

Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру

РИА Новости18:22
Газета.Ru

ФСБ начала проверку в отношении дизайнера Артемия Лебедева

Газета.Ru17:36
Телеканал 360°

«Не надо сажать, пусть извинится». В черкесской диаспоре объяснили, чего хотят от Лебедева

Телеканал 360°вчера в 15:58
ТАСС

ФСБ начало проверку из-за слов Артемия Лебедева о сносе памятника русским солдатам в Сочи

ТАССвчера в 15:53
Коммерсантъ

Председатель черкесской диаспоры обратился в ФСБ из-за высказываний Артемия Лебедева

Коммерсантъвчера в 15:14
Lenta.ru

ФСБ взялась за Артемия Лебедева из-за слов о черкесах и «Родине-матери»

Lenta.ruвчера в 15:08
RT на русском

Против Лебедева попросили возбудить дело из-за высказываний

RT на русскомвчера в 16:32

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
Газета.Ruвчера в 02:25
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Завершены испытания российских лазеров для показа рекламы из космоса

По данным ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Avant Space, в стратосфере прошел испытания блок лазеров для космических аппаратов, способных демонстрировать рекламу из космоса.
Военное дело10 сентября в 05:15
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Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомостивчера в 08:22
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