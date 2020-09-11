Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В ФСБ обратились из-за высказываний дизайнера Артемия Лебедева

ФСБ проводит доследственную проверку высказываний дизайнера Артемия Лебедева по поводу черкесов и памятника "Родина-мать зовет", сообщил РИА Новости адвокат Владимир Слащев.
РИА Новостивчера в 14:37
Подробнее о событии
ТАСС

ФСБ начала проверку из-за слов Артемия Лебедева о сносе памятника русским солдатам в Сочи

ТАССвчера в 15:53
РИА Новости

Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру

РИА Новости18:22
RT на русском

Против Лебедева попросили возбудить дело из-за высказываний

RT на русскомвчера в 16:32
Московский Комсомолец

Активист, пожаловавшийся в ФСБ на Лебедева, озвучил свои требования

Московский Комсомолец19:50
Коммерсантъ

Председатель черкесской диаспоры обратился в ФСБ из-за высказываний Артемия Лебедева

Коммерсантъвчера в 15:14
Lenta.ru

ФСБ взялась за Артемия Лебедева из-за слов о черкесах и «Родине-матери»

Lenta.ruвчера в 15:08
Телеканал 360°

«Не надо сажать, пусть извинится». В черкесской диаспоре объяснили, чего хотят от Лебедева

Телеканал 360°вчера в 15:58

Экономист заявил о скором взрыве «тухлой долговой пирамиды» Украины

Киев, 11 сентября 2020, 12:50 — REGNUM Украинский экономист Александр Гончаров считает, что в настоящий момент имеет место «раздутие самого грандиозного пузыря на украинском долговом рынке за все годы независимости страны».
REGNUMвчера в 05:50

Ученые впервые зафиксировали уникальный космический взрыв

Ученые Университета штата Флорида смогли зафиксировать необычную сверхновую LSQ14fmg с уникальными свойствами: она медленно разгорается и бьет рекорды яркости среди сверхновых своего класса, сообщается в журнале The Astrophysical Journal.
Общественная служба новостейвчера в 04:36
3

Депутат Бундестага изложил новую версию отравления Навального

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», председатель Центрального Совета российских немцев Вальдемар Гердт провел связь между ЧП с Навальным и желанием США остановить газопровод "Северный поток-2".
Московский Комсомолецвчера в 06:37
2

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
56