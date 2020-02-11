Общество
РИА НовостиЭксперт прокомментировал сообщения о запросе ФСБ на доступ к переписке
Ранее в СМИ появились сообщения, что в прошлом августе, во время несанкционированных акций протеста в Москве, ФСБ якобы направила десятку российских интернет-сервисов письма с требованием передать ключи для дешифровки переписки пользователей.
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с чего всё началось
Соответствующие письма были разосланы сайтам, которые находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ) Роскомнадзора, летом 2019 года, известно об этом стало «Медузе» только сейчас.Коммерсантъвчера в 16:51
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«Медуза»: ФСБ потребовала доступ к переписке у Avito, Rutube, «Хабра» и еще десятка сайтов
Коммерсантъвчера в 16:51
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Здоровье
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Накануне турецкое государственное агентство Anadolu сообщало, что турецкие войска концентрируются в провинции Хатай у границы с Сирией в районе Алеппо.
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Бывший президент Украины Леонид Кравчук выступил за возможность продажи Украиной воды России для нужд Крыма.
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Армия и оружие
В Сирии погибли турецкие военные
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Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Космос
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Авто
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Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
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Эстрадный певец, актер, композитор и продюсер Филипп Киркоров побывал на 92-й церемонии награждения лауреатов премии «Оскар».
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявления польского посла в Германии Анджея Пшилебского о роли СССР во Второй мировой войне.
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Samsung представил смартфон Galaxy S20 в трех разновидностях
Южнокорейская корпорация Samsung представила во вторник в Сан-Франциско (штат Калифорния) новый смартфон Galaxy S20 5G.
Здоровье
В Роскачестве отметили нюансы замены молока растительными напитками
Роскачество не рекомендовало полностью переходить на растительные напитки, в частности из сои, кокоса и орехов, вместо обыкновенного молока.
Наука
В Бразилии обнаружили вирус с новым геном
Как сообщает ToDay News Ufa, вирус нашли на озере Пампулха.
Армия и оружие
Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России
Политика
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О'Брайен добавил, что Россия и США, в отличие от Китая, заинтересованы в переговорах по контролю над вооружениями.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как жена и дети встретили его после работы
Приехал со съемок, — подписал ролик Максим Галкин. Почему Алла Пугачева с детьми решили маршировать при встрече, телеведущий не пояснил.
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Что касается Chery, то данная компания планирует продавать в США и Канаде кроссоверы дочернего бренда Exeed, созданного специально под премиальные автосегмента SUV.
Общество
Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 174
Здоровье
В России выздоровел второй пациент с коронавирусом
По состоянию на 12 января число заболевших коронавирусом превысило 44 тыс. человек. 1113 погибли, более 4,7 тыс. выписаны из больниц.
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«Милан» рассматривает кандидатуру Шевченко на пост главного тренера
По информации журналиста Calciomerato, "Милан" рассматривает в качестве кандидата на пост главного тренера экс-игрока клуба, а ныне наставника сборной Украины Андрея Шевченко.
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В семье Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
Известная российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас вновь стали родителями.
Политика
В МИД высказались о возможном выходе США из Договора по открытому небу
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Общество
Испанские археологи обнаружили пещеру со следами древней резни
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Общество
Медсестра из Германии сравнила российских и немецких врачей
Медсестра из Германии Мария Герлиц, поработав в российской больнице (в Нижнем Новгороде), сравнила работу врачей двух стран.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Экономика
Польша запросила у «Газпрома» информацию для расследования о «Северном потоке-2»
Польский антимонопольный регулятор UOKiK обратился к «Газпрому» с запросом информации для расследования в отношении газопровода «Северный поток-2», следует из меморандума нового выпуска еврооблигаций российской компании.