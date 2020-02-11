с чего всё началось

ФСБ направляла письма интернет-сервисам, включенным в реестр операторов распространения информации (ОРИ), среди которых «Авито», «Хабр» и Rutube. Спецслужба потребовала передать ключи для дешифровки переписки пользователей и предоставить круглосуточный доступ к IT-системам компаний.

Политика Филиппины сообщили США о расторжении военного договора "Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.

Общество 112-летний японец признан старейшим мужчиной в мире 112-летний житель японской префектуры Ниигата Титэцу Ватанабе был официально признан старейшим из ныне живущих мужчин в мире.

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Шоу-бизнес Александра Яковлева позировала без волос после химиотерапии Недавно в микроблоге 62-летней кинодивы появились фотографии, где та запечатлена после очередной химиотерапии на ферме у Алены Максимовой.

Наука Впервые получен высокотемпературный молекулярный магнитоэлектрик Физики и химики из Франции (Университет Монпелье) и Португалии (Университеты Авейру и Коимбры) под руководством Юлии Ларионовой (Joulia Larionova) и Жерома Лонга (Jérôme Long) получили первый молекулярный магнитоэлектрик, сохраняющий свои свойства при комнатной температуре.

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Общество Выставку мобильной индустрии MWC 2020 отменили из-за коронавируса Организаторы одной из крупнейших выставок мобильной индустрии Mobile World Congress 2020 (GSM World Congress, MWC или 3GSM) решили отменить её из-за коронавируса.

Общество В России предложили запретить шуметь днем В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.