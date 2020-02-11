Общество
Lenta.ruФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ направляла письма интернет-сервисам, включенным в реестр операторов распространения информации (ОРИ), среди которых «Авито», «Хабр» и Rutube. Спецслужба потребовала передать ключи для дешифровки переписки пользователей и предоставить круглосуточный доступ к IT-системам компаний.
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с чего всё началось
Соответствующие письма были разосланы сайтам, которые находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ) Роскомнадзора, летом 2019 года, известно об этом стало «Медузе» только сейчас.Коммерсантъвчера в 16:51
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Интернет-омбудсмен увидел в доступе ФСБ к частной переписке брешь в защите информации
Национальная служба новостей13:25
«Медуза»: ФСБ потребовала доступ к переписке у Avito, Rutube, «Хабра» и еще десятка сайтов
Коммерсантъвчера в 16:51
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