Общество

Lenta.ruLenta.ruФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ направляла письма интернет-сервисам, включенным в реестр операторов распространения информации (ОРИ), среди которых «Авито», «Хабр» и Rutube. Спецслужба потребовала передать ключи для дешифровки переписки пользователей и предоставить круглосуточный доступ к IT-системам компаний.
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с чего всё началось
Соответствующие письма были разосланы сайтам, которые находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ) Роскомнадзора, летом 2019 года, известно об этом стало «Медузе
» только сейчас.
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