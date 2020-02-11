Общество

Lenta.ruLenta.ruФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ направляла письма интернет-сервисам, включенным в реестр операторов распространения информации (ОРИ), среди которых «Авито», «Хабр» и Rutube. Спецслужба потребовала передать ключи для дешифровки переписки пользователей и предоставить круглосуточный доступ к IT-системам компаний.
Читать в источнике
Комментировать1305
с чего всё началось
Соответствующие письма были разосланы сайтам, которые находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ) Роскомнадзора, летом 2019 года, известно об этом стало «Медузе
» только сейчас.
Коммерсантъвчера в 16:51

Подробнее о событии

ФСБ потребовала ключи шифрования у крупнейших российских сайтов

Эхо Москвы00:05

ФСБ в августе потребовала от интернет-сервисов ключи шифрования переписки

Ведомостивчера в 17:43

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

Lenta.ruвчера в 15:22

CМИ сообщили о требовании ФСБ ключей к переписке клиентов десятков интернет-сервисов

Газета.Ruвчера в 16:36

СМИ узнали о требовании ФСБ ключей к переписке клиентов онлайн-сервисов

РБКвчера в 15:57

«Медуза»: ФСБ потребовала доступ к переписке у Avito, Rutube, «Хабра» и еще десятка сайтов

Коммерсантъвчера в 16:51

ФСБ требовала ключи для дешифровки переписки у десятков интернет-ресурсов

Дождьвчера в 16:04
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 00:41, Ашберн
Гаджеты

Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом

Lenta.ru вчера в 14:24
Общество

Правила компенсации ущерба владельцам недвижимости предложили изменить

Минэкономразвития предложило изменить правила возмещения убытков владельцам земли и расположенной на ней недвижимости, об этом говорится в законопроекте, размещенном на портале нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 22:34
Футбол

Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни

РИА Новости вчера в 12:05
Здоровье

В Забайкалье выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

В Забайкалье выздоровел китаец Ван Юньбин, ранее госпитализированный с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 22:48
Политика

Зеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса

Ранее 11 февраля помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский искренне хочет урегулировать конфликт в Донбассе, и Киев предпринимает для этого всё необходимое.
Известия вчера в 16:21
Хоккей

Кучеров получил травму в матче НХЛ с «Питтсбургом»

RT на русском 00:21
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, которые касаются использования средств материнского капитала.
SakhaLife.ru вчера в 04:30
Экономика

ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству

ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
РБК вчера в 11:09
Здоровье

Эксперты определили пик эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса достигнет своего пика во второй половине февраля.
Капитал страны 09 февраля в 11:52
Футбол

ДЮСШ Головина в Калтане не получила выплаты за его переход в «Монако»

Детская спортивная школа города Калтан Кемеровской области, воспитавшая футболиста, не получила 255 тыс. евро за переход полузащитника сборной России Александра Головина из московского ЦСКА во французский «Монако».
МИР 24 вчера в 07:15
Кино

Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Sibnovosti.ru 10 февраля в 04:42
Общество

Контрабандные сигареты из Белоруссии продавались в 70 регионах России

Контрабандная табачная продукция из Белоруссии продавалась в январе в российских регионах.
iReactor вчера в 23:24
Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
Общество

В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»

Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
REGNUM 10 февраля в 10:50
Общество

Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
REGNUM вчера в 04:23
Экономика

Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
Газета.Ru вчера в 04:51
Футбол

Король футбола Пеле не может передвигаться без посторонней помощи

Эдиньо, сын короля футбола, рассказал, что тот не может передвигаться самостоятельно после перенесенной операции, из-за чего впал в состояние депрессии.
Газета.Ru вчера в 14:02
Армия и оружие

Военные НАТО потерялись в Литве во время военных учений

Экономика сегодня вчера в 23:47
Хоккей

Матч НХЛ не завершили из-за потери сознания хоккеистом «Сент-Луиса»

РБК 00:07
Единоборства

Борец из Дагестана сломал шею во время Кубка мира в Петербурге

REGNUM вчера в 06:41
Общество

ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Согласно новым правилам ГИБДД получит право аннулировать диагностическую карту, если выяснится, что автомобиль не приезжал на пункт ТО.
32CARS.ru вчера в 23:42
Общество

Испанские археологи обнаружили пещеру со следами древней резни

В Испании археологи нашли пещеру с останками людей, который были жестоко убиты около 7,3 тысячи лет назад.
МИР 24 вчера в 23:46
Политика

ЕС планирует пересмотреть Соглашение о свободной торговле с Украиной

Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи заявил, что Евросоюз планирует в 2020 году подготовить пересмотр Соглашения о свободной торговле с Украиной.
Московский Комсомолец вчера в 14:06
Политика

В Киеве предложили в обмен на уступки подать воду в Крым

Украина может предоставить воду для Крыма в обмен на уступки в переговорах по Донбассу, 11 февраля заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой».
REGNUM вчера в 18:44
Авто

Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети появились первые изображения будущего УАЗ «Патриот» новой генерации, который глава «Соллерс» прозвал «Русским Прадо».
Вечерний курьер 10 февраля в 14:12
Армия и оружие

На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе

Министерство обороны Украины обнародовало статистику, согласно которой ВСУ за время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2016 годы потеряли 2576 единиц бронетехники.
Известия вчера в 20:54
Экономика

В России пенсионерам повысили доплату за возраст

В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Регион online вчера в 05:33
Политика

Ермак сменил Богдана на посту главы офиса Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего помощника Андрея Ермака на пост главы офиса президента (ОП).
Газета.Ru вчера в 10:29
Футбол

«Ливерпуль» ответил на предложение вернуть Джеррарда для медали АПЛ

Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур отреагировал на просьбу болельщиков клуба, которые хотят вернуть бывшего капитана Стивена Джеррарда в состав мерсисайдцев, чтобы он получил золотую медаль АПЛ.
NewInform вчера в 14:51
Здоровье

Врач назвал храп признаком серьезной болезни

Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев заявил, что храп будучи систематическим нарушением дыхания во сне может быть предвестником серьезных заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное