с чего всё началось

ФСБ направляла письма интернет-сервисам, включенным в реестр операторов распространения информации (ОРИ), среди которых «Авито», «Хабр» и Rutube. Спецслужба потребовала передать ключи для дешифровки переписки пользователей и предоставить круглосуточный доступ к IT-системам компаний.

Общество Правила компенсации ущерба владельцам недвижимости предложили изменить Минэкономразвития предложило изменить правила возмещения убытков владельцам земли и расположенной на ней недвижимости, об этом говорится в законопроекте, размещенном на портале нормативных правовых актов.

Политика Зеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса Ранее 11 февраля помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский искренне хочет урегулировать конфликт в Донбассе, и Киев предпринимает для этого всё необходимое.

Экономика ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.

Общество В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга» Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.

Экономика Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.

Общество ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра Согласно новым правилам ГИБДД получит право аннулировать диагностическую карту, если выяснится, что автомобиль не приезжал на пункт ТО.

Политика ЕС планирует пересмотреть Соглашение о свободной торговле с Украиной Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи заявил, что Евросоюз планирует в 2020 году подготовить пересмотр Соглашения о свободной торговле с Украиной.

Политика В Киеве предложили в обмен на уступки подать воду в Крым Украина может предоставить воду для Крыма в обмен на уступки в переговорах по Донбассу, 11 февраля заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой».

Армия и оружие На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе Министерство обороны Украины обнародовало статистику, согласно которой ВСУ за время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2016 годы потеряли 2576 единиц бронетехники.

Экономика В России пенсионерам повысили доплату за возраст В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.

Футбол «Ливерпуль» ответил на предложение вернуть Джеррарда для медали АПЛ Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур отреагировал на просьбу болельщиков клуба, которые хотят вернуть бывшего капитана Стивена Джеррарда в состав мерсисайдцев, чтобы он получил золотую медаль АПЛ.